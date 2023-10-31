Луческу в матче с Шахтером может дать шанс молодому форварду

По информации журналиста Игоря Цыганыка, проблемы в атаке могут вынудить тренера «Динамо» Мирчу Луческу в матче с «Шахтером» впервые в сезоне дать шанс молодому форварду юношеской команды Матвею Пономаренко.

Игрок в чемпионате U-19 забил 13 голов и ждет свой шанс. Учитывая травмы Андрея Ярмоленко, Самба Диалло и Владислава Кабаева, а также дисквалификацию Владислава Ваната, Пономаренко имеет шансы оказаться в заявке на игру.

Ранее Пономаренко был на сборах вместе с первой командой.

«Динамо» находится на серии из трех матчей без побед и 3 ноября примет «Шахтер».