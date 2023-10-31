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  4. Луческу в матче с Шахтером может дать шанс молодому форварду
Украина. Премьер лига
31 октября 2023, 16:43 | Обновлено 31 октября 2023, 16:44
1187
1

Луческу в матче с Шахтером может дать шанс молодому форварду

Матвей Пономаренко забил 13 голов в сезоне U-19

31 октября 2023, 16:43 | Обновлено 31 октября 2023, 16:44
1187
1
Луческу в матче с Шахтером может дать шанс молодому форварду
ФК Динамо Киев. Матвей Пономаренко

По информации журналиста Игоря Цыганыка, проблемы в атаке могут вынудить тренера «Динамо» Мирчу Луческу в матче с «Шахтером» впервые в сезоне дать шанс молодому форварду юношеской команды Матвею Пономаренко.

Игрок в чемпионате U-19 забил 13 голов и ждет свой шанс. Учитывая травмы Андрея Ярмоленко, Самба Диалло и Владислава Кабаева, а также дисквалификацию Владислава Ваната, Пономаренко имеет шансы оказаться в заявке на игру.

Ранее Пономаренко был на сборах вместе с первой командой.

«Динамо» находится на серии из трех матчей без побед и 3 ноября примет «Шахтер».

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Источник Циганик LIVE
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Gargantua
у Луческу это возможно только от безысходности. Как у Забарного в свое время, когда просто физически некого было ставить.
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