Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Елена Рыбакина – ​​Мария Саккари. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
31 октября 2023, 13:28 |
126
0

Елена Рыбакина – ​​Мария Саккари. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча группового раунда Итогового турнира WTA

31 октября 2023, 13:28 |
126
0
Елена Рыбакина – ​​Мария Саккари. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Мария Саккари

В ночь со вторника на среду состоятся матчи группового раунда на Итоговом турнире WTA в Канкуне (Мексика).

В третий игровой день на корты выйдут участницы группы Бакалар. Во втором матче сразятся ​Елена Рыбакина из Казахстана и ​Мария Саккари из Греции. Время начала встречи – в 01:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли 2 раза, счет равный.

В первом матче игрового дня в этом квартете сразятся Арина Соболенко и ​Джессика Пегула.

Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Арина Соболенко – ​Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Маркета ВОНДРОУШОВА: «Итоговый турнир WTA – сплошное разочарование»
Гофф нанесла Жабер самое крупное поражение в карьере
Итоговый турнир WTA смотреть онлайн Елена Рыбакина Мария Саккари
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

France Football забыл, что Золотой мяч 1986 выиграл Беланов, а не Линекер
Футбол | 31 октября 2023, 12:17 3
France Football забыл, что Золотой мяч 1986 выиграл Беланов, а не Линекер
France Football забыл, что Золотой мяч 1986 выиграл Беланов, а не Линекер

Издание опозорилось во время церемонии награждения

Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
Теннис | 31 октября 2023, 09:10 0
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)

Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей WTA Finals 2023

Лучший игрок мира! Стал известен обладатель Золотого мяча 2023
Футбол | 30.10.2023, 23:30
Лучший игрок мира! Стал известен обладатель Золотого мяча 2023
Лучший игрок мира! Стал известен обладатель Золотого мяча 2023
Хотели, чтоб сыграла Соболенко. Почему WTA Finals 2023 проводят не в Чехии?
Теннис | 31.10.2023, 04:54
Хотели, чтоб сыграла Соболенко. Почему WTA Finals 2023 проводят не в Чехии?
Хотели, чтоб сыграла Соболенко. Почему WTA Finals 2023 проводят не в Чехии?
ВИДЕО. Огорчил Европу. 40-летний игрок встал в ворота и отбил пенальти
Футбол | 31.10.2023, 04:34
ВИДЕО. Огорчил Европу. 40-летний игрок встал в ворота и отбил пенальти
ВИДЕО. Огорчил Европу. 40-летний игрок встал в ворота и отбил пенальти
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Нганну объяснил, почему его засудили в бою с Фьюри
Нганну объяснил, почему его засудили в бою с Фьюри
30.10.2023, 10:27 1
Бокс
Фаны Марселя атаковали автобус Лиона. Пострадал Фабио Гроссо. Игра отменена
Фаны Марселя атаковали автобус Лиона. Пострадал Фабио Гроссо. Игра отменена
29.10.2023, 22:05 69
Футбол
Блохин и компания. 6 самых молодых обладателей Золотого мяча в истории
Блохин и компания. 6 самых молодых обладателей Золотого мяча в истории
30.10.2023, 13:09 4
Футбол
Нганну рассказал, почему дразнил Фьюри после нокдауна
Нганну рассказал, почему дразнил Фьюри после нокдауна
29.10.2023, 15:25 1
Бокс
Первый полуфиналист. Шахтер остановил кубковую сказку Виктории
Первый полуфиналист. Шахтер остановил кубковую сказку Виктории
30.10.2023, 16:54 50
Футбол
Александр УСИК: «Конечно, я был удивлен нокдауном»
Александр УСИК: «Конечно, я был удивлен нокдауном»
29.10.2023, 10:49 2
Бокс
Саккари рассказала, почему плакала в матче с Соболенко
Саккари рассказала, почему плакала в матче с Соболенко
30.10.2023, 10:36
Теннис
Yashin Trophy. Вручен приз лучшему вратарю 2023 года
Yashin Trophy. Вручен приз лучшему вратарю 2023 года
30.10.2023, 22:35 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем