Елена Рыбакина – Мария Саккари. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча группового раунда Итогового турнира WTA
В ночь со вторника на среду состоятся матчи группового раунда на Итоговом турнире WTA в Канкуне (Мексика).
В третий игровой день на корты выйдут участницы группы Бакалар. Во втором матче сразятся Елена Рыбакина из Казахстана и Мария Саккари из Греции. Время начала встречи – в 01:00 по Киеву.
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Ранее теннисистки играли 2 раза, счет равный.
В первом матче игрового дня в этом квартете сразятся Арина Соболенко и Джессика Пегула.
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
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