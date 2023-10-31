Елена Рыбакина – ​​Мария Саккари. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь со вторника на среду состоятся матчи группового раунда на Итоговом турнире WTA в Канкуне (Мексика).

В третий игровой день на корты выйдут участницы группы Бакалар. Во втором матче сразятся ​Елена Рыбакина из Казахстана и ​Мария Саккари из Греции. Время начала встречи – в 01:00 по Киеву.

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Ранее теннисистки играли 2 раза, счет равный.

В первом матче игрового дня в этом квартете сразятся Арина Соболенко и ​Джессика Пегула.

Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей

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