Арина Соболенко – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча группового раунда Итогового турнира WTA
31 октября состоятся матчи группового раунда на Итоговом турнире WTA в Канкуне (Мексика).
В третий игровой день на корты выйдут участницы группы Бакалар. В первом матче сразятся Арина Соболенко и Джессика Пегула из США. Время начала встречи – в 23:00 по Киеву.
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Ранее теннисистки играли 5 раз, американка выиграла только первую встречу.
Во втором матче игрового дня в этом квартете сразятся Елена Рыбакина и Мария Саккари.
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
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