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WTA
31 октября 2023, 12:42 | Обновлено 31 октября 2023, 13:22
407
0

Арина Соболенко – ​Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча группового раунда Итогового турнира WTA

31 октября 2023, 12:42 | Обновлено 31 октября 2023, 13:22
407
0
Арина Соболенко – ​Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

31 октября состоятся матчи группового раунда на Итоговом турнире WTA в Канкуне (Мексика).

В третий игровой день на корты выйдут участницы группы Бакалар. В первом матче сразятся ​Арина Соболенко и Джессика Пегула из США. Время начала встречи – в 23:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли 5 раз, американка выиграла только первую встречу.

Во втором матче игрового дня в этом квартете сразятся Елена Рыбакина и ​Мария Саккари.

Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей

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Итоговый турнир WTA Арина Соболенко смотреть онлайн Джессика Пегула
Источник Sport.ua
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