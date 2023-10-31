Арина Соболенко – ​Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

31 октября состоятся матчи группового раунда на Итоговом турнире WTA в Канкуне (Мексика).

В третий игровой день на корты выйдут участницы группы Бакалар. В первом матче сразятся ​Арина Соболенко и Джессика Пегула из США. Время начала встречи – в 23:00 по Киеву.

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Ранее теннисистки играли 5 раз, американка выиграла только первую встречу.

Во втором матче игрового дня в этом квартете сразятся Елена Рыбакина и ​Мария Саккари.

Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей

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