ФОТО. Как выглядит тренер Лиона после атаки фанатов Марселя и операции
Фабио Гроссо получил большое рассечение
Главный тренер «Лиона» Фабио Гроссо показал, как выглядит после операции, во время которой ему наложили 13 швов на лицо.
Отметим, что Гроссо получил серьезные ранения лица в результате вчерашней атаки фанатов «Марселя» на командный автобус перед матчем 10-го тура французской Лиги 1.
Также пострадал ассистент главного тренера Раффаэле Лонго – он получил удар в глаз осколками разбитого стекла.
Напомним, матч «Марсель» – «Лион» был отменен. Сейчас полиция Марселя проводит расследование. «Марселю» грозит техническое поражение в этом матче.
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