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  4. ФОТО. Как выглядит тренер Лиона после атаки фанатов Марселя и операции
Франция
31 октября 2023, 12:16 |
831
1

ФОТО. Как выглядит тренер Лиона после атаки фанатов Марселя и операции

Фабио Гроссо получил большое рассечение

31 октября 2023, 12:16 |
831
1
ФОТО. Как выглядит тренер Лиона после атаки фанатов Марселя и операции
Twitter. Фабио Гроссо

Главный тренер «Лиона» Фабио Гроссо показал, как выглядит после операции, во время которой ему наложили 13 швов на лицо.

Отметим, что Гроссо получил серьезные ранения лица в результате вчерашней атаки фанатов «Марселя» на командный автобус перед матчем 10-го тура французской Лиги 1.

Также пострадал ассистент главного тренера Раффаэле Лонго – он получил удар в глаз осколками разбитого стекла.

Напомним, матч «Марсель» – «Лион» был отменен. Сейчас полиция Марселя проводит расследование. «Марселю» грозит техническое поражение в этом матче.

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Фабио Гроссо Лион Лига 1 (Франция) Марсель - Лион фото
Источник Sport.ua
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