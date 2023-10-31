Валерий БОНДАРЬ: «Ничья с Динамо нас не устроит»

Защитник донецкого «Шахтера» Валерий Бондарь рассказал о своем восстановлении, последних матчах и предстоящей встрече в чемпионате Украины против столичного «Динамо».

— Как твое здоровье сейчас?

— Я пропустил 2,5 месяца. Было очень трудно, но хочу сказать спасибо своей супруге, моим партнерам, медицинскому штабу за помощь. Были моменты, когда сам не мог подняться с постели. Мы вместе проходим этот путь, как в хорошие моменты, так и в трудные. Я очень рад, что смог вернуться в строй, в свою любимую команду.

— Ты за десять дней провел три матча – против «ЛНЗ», «Барселоны» и «Виктории». Как ты оценишь эти игры?

— Есть куда расти. Я всегда недоволен собой. Мы всегда можем играть лучше. К нам пришел прекрасный тренерский штаб, с классными идеями, которые совпадают с нашими. Все ребята в большом восторге от того, что мы можем показывать красивый футбол. Что уже поменялось в нашей игре за два матча при Пушиче: мы разыграем мяч, пытаемся находить свободного игрока, находить пространство и воспользоваться этим пространством. Также мы хотим в третьей зоне оставлять наших нападающих один в один с крайними защитниками соперника. Наши игроки линии атаки прекрасно умеют обыгрывать противника.

— Вернемся к делам международным. Почему у Шахтера получились такие разные таймы в Барселоне?

— Сказалось много факторов. Сначала был Дарио Срна исполняющим обязанности главного тренера, а за день до матча с Барселоной уже Марино Пушич стал нашим наставником. Да, в нашей игре были заметны различия, после перерыва мы уверенней заиграли. Против Барселоны вполне можно играть и не важно, в каком составе каталонский клуб выйдет на поле в ответной встрече в Гамбурге.

— Но ведь там уже в основе выйдет Роберт Левандовски…

— Пускай играет. Это прекрасная возможность показать нам свои возможности на фоне таких мастеров. Мы постараемся на определенных отрезках матча показать, что мы лучше, как команда, чем Барселона.

— В кубковой встрече против Виктории вам удалось быстро забить и дальше не испытывать проблем. Как бы ты оценил игру Шахтера в этой встрече?

— Мы и планировали быстрее открыть счет. Нужно было забить в первые 15-20 минут игры и почувствовать уверенность в своих силах. Также мы хотели не дать возможность сопернику убегать в быстрые контратаки и на что-то рассчитывать.

— В пятницу Шахтеру предстоит поединок с извечным соперником – киевским Динамо. Какие мысли перед матчем?

— Пару дней назад в Киеве я видел Николая Шапаренко. Мы пообщались с ним. Динамовцы очень настроены на эту игру. Знаю, что не будет играть Ванат. Для нашего соперника это проблема, ведь Влад набрал хорошую форму. Нам нужно смотреть на нашу игру. Ничья нас не устроит, ведь мы хотим стать чемпионами.

Напомним, что матч между «Шахтером» и «Динамо» состоится в пятницу, 3 ноября, и начнется в 17:00 по киевскому времени.