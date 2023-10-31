Маркета ВОНДРОУШОВА: «Итоговый турнир WTA – сплошное разочарование»

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова заявила, что корт на турнире WTA Finals не готов к проведению матчей такого уровня, а WTA не интересуется самочувствием игроков.

«Мой первый Итоговый турнир WTA – это совсем не то, что я себе представляла. Весь год мы упорно работаем, чтобы попасть в финал, а в итоге – сплошное разочарование. Стадион совершенно не готов к проведению матчей, и мне кажется, что людей из WTA совершенно не интересует, что чувствуем мы, которым предстоит играть на этом корте.

Мы не чувствуем, что нас кто-то слушает или интересуется нашим мнением. Это очень печально. С другой стороны, я очень благодарна всем людям здесь, в Мексике, за то, что они были так добры и очень помогали мне во всем», – сказала Маркета.

В первом матче Вондроушова проиграла польке Иге Свёнтек. В следующем матче она сразится против Онс Жабер из Туниса.