Во вторник женская сборная Украины сыграет в Лиге наций против Греции
Матч начнется в 17:00
31 октября вторым поединком с Грецией женская сборная Украины продолжит борьбу в групповом раунде первого в истории розыгрыша Лиги наций.
Сине-желтые стартовали в группе с поражений в матчах с Сербией (1:2), Польшей (1:2) и Грецией (1:2). Теперь же подопечные Владимира Пятенко вновь встретятся с гречанками.
Номинально домашний поединок украинки проведут на острове Крит, в Ираклионе, на стадионе «Теодорос Вардинояннис».
Матч начнется в 17:00 (местное время совпадает с киевским). Вход – свободный.
Украина – Греция. Женская Лига наций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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