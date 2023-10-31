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Лига наций
31 октября 2023, 11:02 |
69
0

Во вторник женская сборная Украины сыграет в Лиге наций против Греции

Матч начнется в 17:00

31 октября 2023, 11:02 |
69
0
Во вторник женская сборная Украины сыграет в Лиге наций против Греции
УАФ

31 октября вторым поединком с Грецией женская сборная Украины продолжит борьбу в групповом раунде первого в истории розыгрыша Лиги наций.

Сине-желтые стартовали в группе с поражений в матчах с Сербией (1:2), Польшей (1:2) и Грецией (1:2). Теперь же подопечные Владимира Пятенко вновь встретятся с гречанками.

Номинально домашний поединок украинки проведут на острове Крит, в Ираклионе, на стадионе «Теодорос Вардинояннис».

Матч начнется в 17:00 (местное время совпадает с киевским). Вход – свободный.

Украина – Греция. Женская Лига наций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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