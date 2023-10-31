Во вторник женская сборная Украины сыграет в Лиге наций против Греции

31 октября вторым поединком с Грецией женская сборная Украины продолжит борьбу в групповом раунде первого в истории розыгрыша Лиги наций.

Сине-желтые стартовали в группе с поражений в матчах с Сербией (1:2), Польшей (1:2) и Грецией (1:2). Теперь же подопечные Владимира Пятенко вновь встретятся с гречанками.

Номинально домашний поединок украинки проведут на острове Крит, в Ираклионе, на стадионе «Теодорос Вардинояннис».

Матч начнется в 17:00 (местное время совпадает с киевским). Вход – свободный.

Украина – Греция. Женская Лига наций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция