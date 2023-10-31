Украина – Греция. Женская Лига наций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

31 октября в 17:00 пройдет матч 4-го тура Лиги наций среди женщин между сборными Украины и Греции.

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Поединок состоится в Ираклионе на стадионе местного клуба ОФИ – «Теодорос Вардинояннис».

В матче 3-го тура между этими командами, который прошел 27 октября, победила команда Греции со счетом 2:1.

Подопечные Владимира Пятенко потерпели 3 поражения и идут на последнем 4-м месте в группе.

Лига наций по футболу среди женщин. Турнирная таблица

Греция – Украина. Женская Лига наций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция