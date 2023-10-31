Украина – Греция. Женская Лига наций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 31 октября в 17:00 матч 4-го тура Лиги наций по футболу среди женщин
31 октября в 17:00 пройдет матч 4-го тура Лиги наций среди женщин между сборными Украины и Греции.
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Поединок состоится в Ираклионе на стадионе местного клуба ОФИ – «Теодорос Вардинояннис».
В матче 3-го тура между этими командами, который прошел 27 октября, победила команда Греции со счетом 2:1.
Подопечные Владимира Пятенко потерпели 3 поражения и идут на последнем 4-м месте в группе.
Лига наций по футболу среди женщин. Турнирная таблица
Греция – Украина. Женская Лига наций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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