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Лига наций
31 октября 2023, 01:51 | Обновлено 31 октября 2023, 02:03
29
0

Украина – Греция. Женская Лига наций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 31 октября в 17:00 матч 4-го тура Лиги наций по футболу среди женщин

31 октября 2023, 01:51 | Обновлено 31 октября 2023, 02:03
29
0
Украина – Греция. Женская Лига наций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

31 октября в 17:00 пройдет матч 4-го тура Лиги наций среди женщин между сборными Украины и Греции.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок состоится в Ираклионе на стадионе местного клуба ОФИ – «Теодорос Вардинояннис».

В матче 3-го тура между этими командами, который прошел 27 октября, победила команда Греции со счетом 2:1.

Подопечные Владимира Пятенко потерпели 3 поражения и идут на последнем 4-м месте в группе.

Лига наций по футболу среди женщин. Турнирная таблица

Греция – Украина. Женская Лига наций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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