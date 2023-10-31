Гофф нанесла Жабер самое крупное поражение в карьере
Американская теннисистка здорово стартовала на Итоговом турнире
Американская теннисистка и чемпионка US Open 2023 Коко Гофф успешно стартовала на Итоговом турнире WTA 2023, который проводится в Канкуне (Мексика).
В 1-м туре группы «Четумаль» Гофф уничтожила 7-ю ракетку мира Онс Жабер в двух сетах за 57 минут (6:0, 6:1).
Это самое крупное поражение в карьере Жабер. Ранее она всегда брала в матчах минимум два гейма.
Для Гофф это была самая убедительная победа в карьере над соперницей из первой десятки мирового рейтинга.
В следующем матче Жабер встретится с Маркетой Вондроушовой, Гофф – с Игой Свёнтек.
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