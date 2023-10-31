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WTA
31 октября 2023, 10:49 | Обновлено 31 октября 2023, 10:51
423
0

Гофф нанесла Жабер самое крупное поражение в карьере

Американская теннисистка здорово стартовала на Итоговом турнире

31 октября 2023, 10:49 | Обновлено 31 октября 2023, 10:51
423
0
Гофф нанесла Жабер самое крупное поражение в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Онс Жабер и Коко Гофф

Американская теннисистка и чемпионка US Open 2023 Коко Гофф успешно стартовала на Итоговом турнире WTA 2023, который проводится в Канкуне (Мексика).

В 1-м туре группы «Четумаль» Гофф уничтожила 7-ю ракетку мира Онс Жабер в двух сетах за 57 минут (6:0, 6:1).

Это самое крупное поражение в карьере Жабер. Ранее она всегда брала в матчах минимум два гейма.

Для Гофф это была самая убедительная победа в карьере над соперницей из первой десятки мирового рейтинга.

В следующем матче Жабер встретится с Маркетой Вондроушовой, Гофф – с Игой Свёнтек.

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Итоговый турнир WTA Коко Гофф Онс Жабер
Источник Sport.ua
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