Джихад БИЗИМАНА: «Желаю Украине мира и скорейшей победы над рашистами»

Полузащитник криворожского «Кривбасса» Джихад Бизимана рассказал о причинах большого количества желтых карточек и впечатлениях от Украины.

– Джихад, какая причина такого количества желтых карточек?

– В каждом матче я отдаюсь на сто процентов, наверное, такая моя заряженность и причина такого количества желтых карточек. Я еще раз прошу прощения у своих партнеров и болельщиков «Кривбасса».

– Бизи, ты уже третий месяц в Украине. Как тебе наша страна? Что нравится. Может, что-то для тебя необычное?

– Я поражен смелостью украинцев. Вами увлекается весь мир. Желаю Украине мира и скорейшей победы над рашистами. Если говорить о Кривом Роге, то хотелось бы отметить людей. Они здесь искренние и открытые, и очень классно принимают нас. Благодарен всем за это.

Напомним, что Джихад Бизимана не играл в последнем матче «Кривбасса» в Украинской Премьер-лиге против «Днепра-1» из-за перебора желтых карт.