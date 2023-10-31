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Украина. Премьер лига
31 октября 2023, 10:59 | Обновлено 31 октября 2023, 11:04
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Джихад БИЗИМАНА: «Желаю Украине мира и скорейшей победы над рашистами»

Полузащитник «Кривбасса» – о желтых карточках и Украине

31 октября 2023, 10:59 | Обновлено 31 октября 2023, 11:04
280
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Джихад БИЗИМАНА: «Желаю Украине мира и скорейшей победы над рашистами»
newtimes.co.rw. Джихад Бизимана

Полузащитник криворожского «Кривбасса» Джихад Бизимана рассказал о причинах большого количества желтых карточек и впечатлениях от Украины.

– Джихад, какая причина такого количества желтых карточек?

– В каждом матче я отдаюсь на сто процентов, наверное, такая моя заряженность и причина такого количества желтых карточек. Я еще раз прошу прощения у своих партнеров и болельщиков «Кривбасса».

– Бизи, ты уже третий месяц в Украине. Как тебе наша страна? Что нравится. Может, что-то для тебя необычное?

– Я поражен смелостью украинцев. Вами увлекается весь мир. Желаю Украине мира и скорейшей победы над рашистами. Если говорить о Кривом Роге, то хотелось бы отметить людей. Они здесь искренние и открытые, и очень классно принимают нас. Благодарен всем за это.

Напомним, что Джихад Бизимана не играл в последнем матче «Кривбасса» в Украинской Премьер-лиге против «Днепра-1» из-за перебора желтых карт.

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Джихад Бизимана Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу российско-украинская война пятницо
Источник ФК Кривбасс
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