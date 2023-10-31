Стало известно, где Рух будет принимать Мидтьюлланд в Юношеской лиге УЕФА

Заставив сойти с дистанции боснийский ФК «Сараево», футболисты львовского «Руха» (U-19) в следующем раунде Юношеской лиги УЕФА будут выяснять отношения с «Мидтьюлландом» (Дания).

Как стало известно Sport.ua, в первом матче украинский клуб будет принимать соперников восьмого ноября в польской Сталевой Воле, где, кстати, встречался и с «Сараево». Готовясь к этому противостоянию, подопечные Сергея Задорожного проведут четвертого ноября очередной календарный поединок на внутренней арене – с киевской «Оболонью», а через день отправятся в соседнюю Польшу.

Пока что в этих соревнованиях львовяне уступают лишь донецкому «Шахтеру». Радует, что в матче с датчанами уже сможет сыграть капитан «Руха» Андрей Китела, который отбыл дисквалификацию.

Ответный матч запланировано провести 29 ноября в Хернинге.

Ранее главный тренер «Руха» Виталий Пономарев прокомментировал нулевую ничью с «Александрией».