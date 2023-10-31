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Молодежные турниры
31 октября 2023, 09:59 |
872
0

Стало известно, где Рух будет принимать Мидтьюлланд в Юношеской лиге УЕФА

Перед матчем в еврокубках львовяне сыграют против «Оболони»

31 октября 2023, 09:59 |
872
0
Стало известно, где Рух будет принимать Мидтьюлланд в Юношеской лиге УЕФА
ФК Рух

Заставив сойти с дистанции боснийский ФК «Сараево», футболисты львовского «Руха» (U-19) в следующем раунде Юношеской лиги УЕФА будут выяснять отношения с «Мидтьюлландом» (Дания).

Как стало известно Sport.ua, в первом матче украинский клуб будет принимать соперников восьмого ноября в польской Сталевой Воле, где, кстати, встречался и с «Сараево». Готовясь к этому противостоянию, подопечные Сергея Задорожного проведут четвертого ноября очередной календарный поединок на внутренней арене – с киевской «Оболонью», а через день отправятся в соседнюю Польшу.

Пока что в этих соревнованиях львовяне уступают лишь донецкому «Шахтеру». Радует, что в матче с датчанами уже сможет сыграть капитан «Руха» Андрей Китела, который отбыл дисквалификацию.

Ответный матч запланировано провести 29 ноября в Хернинге.

Ранее главный тренер «Руха» Виталий Пономарев прокомментировал нулевую ничью с «Александрией».

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инсайд Рух Львов U-19 Мидтьюлланд Юношеская лига УЕФА Сергей Задорожный
Источник Sport.ua
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