Лионель МЕССИ: «Не мог представить себе, что у меня будет такая карьера»

Форвард американского «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси поделился эмоциями после получения восьмой в карьере премии Золотой мяч.

«Не мог представить себе, что у меня будут такая карьера и такие достижения, что мне повезет быть частью лучшей команды в истории и выиграть чемпионат мира и Копа Америка после всех сложностей в национальной сборной», – сказал Месси.

Напомним, что в финальную четверку также вошли полузащитник и форвард английского «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне и форвард французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе.