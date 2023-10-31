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31 октября 2023, 07:28 | Обновлено 31 октября 2023, 07:30
803
0

Лионель МЕССИ: «Не мог представить себе, что у меня будет такая карьера»

Форвард сборной Аргентины – о восьмом Золотом мяче в карьере

31 октября 2023, 07:28 | Обновлено 31 октября 2023, 07:30
803
0
Лионель МЕССИ: «Не мог представить себе, что у меня будет такая карьера»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Форвард американского «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси поделился эмоциями после получения восьмой в карьере премии Золотой мяч.

«Не мог представить себе, что у меня будут такая карьера и такие достижения, что мне повезет быть частью лучшей команды в истории и выиграть чемпионат мира и Копа Америка после всех сложностей в национальной сборной», – сказал Месси.

Напомним, что в финальную четверку также вошли полузащитник и форвард английского «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне и форвард французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

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Золотой мяч Лионель Месси сборная Аргентины по футболу Интер Майами Major League Soccer (MLS)
Источник BBC
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