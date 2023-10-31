Лионель МЕССИ: «Не мог представить себе, что у меня будет такая карьера»
Форвард сборной Аргентины – о восьмом Золотом мяче в карьере
Форвард американского «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси поделился эмоциями после получения восьмой в карьере премии Золотой мяч.
«Не мог представить себе, что у меня будут такая карьера и такие достижения, что мне повезет быть частью лучшей команды в истории и выиграть чемпионат мира и Копа Америка после всех сложностей в национальной сборной», – сказал Месси.
Напомним, что в финальную четверку также вошли полузащитник и форвард английского «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне и форвард французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Аргентинец Эмилиано Мартинес получил награду в Париже
Джулиан Бадо – герой матча, но его команда «Глэдс Юнайтед» все равно проиграла