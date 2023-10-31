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31 октября 2023, 04:34 |
309
0

ВИДЕО. Огорчил Европу. 40-летний игрок встал в ворота и отбил пенальти

Джулиан Бадо – герой матча, но его команда «Глэдс Юнайтед» все равно проиграла

31 октября 2023, 04:34 |
309
0
ВИДЕО. Огорчил Европу. 40-летний игрок встал в ворота и отбил пенальти
Twitter

28 октября состоялся матч 6-го тура чемпионата Гибралтара между командами ФК «Европа» и «Глэдс Юнайтед». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

На 90+10-й минуте с поля был удален голкипер гостей Джейми Карлин после того, как влетел в форварда соперников в своей штрафной.

Замен у «Глэдса» уже не было, поэтому на ворота пришлось стать 40-летнему полузащитнику Джулиану Бадо.

В итоге Бадо отбил пенальти, однако его команда все равно не сумела отыграться.

Отметим, что 7-октября в 8-м туре Серии А форвард «Милана» Оливье Жиру встал в ворота команды после удаление голкипера Меньяна в конце поединка против «Дженоа», а на 90+14-й сделал сейв и позволил «Милану» сохранить победу со счетом 1:0.

ВИДЕО. Огорчил Европу. 40-летний игрок встал в ворота и отбил пенальти

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Источник Sport.ua
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