МЕССИ: «Не нужно сильно давить. Барселона – кандидат на титул ЛЧ 2023/24»

Обладатель ЗМ-2023 Лионель Месси заявил, что продолжает следить за результатами «Барселоны», за которую он выступал с 2003 по 2021 год:

«Я слежу за «Барсой», как всегда, и буду продолжать это делать. Это клуб, который я люблю и буду любить всю свою жизнь.

Я думаю, что они отличная команда. У нее отличные игроки. В ней очень хорошее сочетание молодежи и ветеранов. Впоследствии в футболе может произойти много всего. Могут быть потери или неудобства... Но я думаю, что «Барса» готова к тому, чтобы иметь возможность бороться за эту Лигу Чемпионов, не считая поражения в последнем Эль Класико.

Я представляю, как сейчас расстроены люди в Барселоне, но они наверняка оправятся от этого удара. И не нужно давить на них и говорить, что они фавориты. Они должны идти шаг за шагом и развиваться месте с конкурентами», – заявил Месси.

30 октября Лионель в 8-й раз за карьеру получил Золотой мяч.