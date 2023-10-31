30 октября состоялась церемония вручения Золотого мяча 2023 в столице Франции, Париже.

Обладателем самой престижной индивидуальной награды стал звездный аргентинский форвард Лионель Месси.

Второе место по результатам голосования досталось норвежскому форварду Эрлингу Холанду, а третье – французскому нападающему Килиану Мбаппе.

Операторы засняли реакцию нападающего Холанда и Мбаппе во время того, как Месси был объявлен лучшим игроком года.

ФОТО. Лица Холанда и Мбаппе, когда Месси выиграл Золотой мяч 2023