Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Лица Холанда и Мбаппе, когда Месси выиграл Золотой мяч 2023
Другие новости
31 октября 2023, 03:36 |
182
0

ФОТО. Лица Холанда и Мбаппе, когда Месси выиграл Золотой мяч 2023

Лео стал обладателем самой престижной индивидуальной награды в восьмой раз

31 октября 2023, 03:36 |
182
0
ФОТО. Лица Холанда и Мбаппе, когда Месси выиграл Золотой мяч 2023
90Min. Килиан Мбаппе, Лионель Месси и Эрлинг Холанд

30 октября состоялась церемония вручения Золотого мяча 2023 в столице Франции, Париже.

Обладателем самой престижной индивидуальной награды стал звездный аргентинский форвард Лионель Месси.

Второе место по результатам голосования досталось норвежскому форварду Эрлингу Холанду, а третье – французскому нападающему Килиану Мбаппе.

Операторы засняли реакцию нападающего Холанда и Мбаппе во время того, как Месси был объявлен лучшим игроком года.

ФОТО. Лица Холанда и Мбаппе, когда Месси выиграл Золотой мяч 2023

По теме:
Барселона – про 8-й Золотой мяч Месси: «G.O.A.T. Семья гордится тобой, Лео»
ВИДЕО. 56 мячей лучшего форварда. Опубликованы все голы Холанда за год
БЕКХЭМ: Повезло, что я живу в том же городе, что и Месси. Устроим вечеринку
фото Лионель Месси Эрлинг Холанд Килиан Мбаппе Золотой мяч
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Yashin Trophy. Вручен приз лучшему вратарю 2023 года
Футбол | 30 октября 2023, 22:35 9
Yashin Trophy. Вручен приз лучшему вратарю 2023 года
Yashin Trophy. Вручен приз лучшему вратарю 2023 года

Аргентинец Эмилиано Мартинес получил награду в Париже

Легендарный боксер рассказал, почему Фьюри так плохо провел бой с Нганну
Бокс | 30 октября 2023, 08:10 0
Легендарный боксер рассказал, почему Фьюри так плохо провел бой с Нганну
Легендарный боксер рассказал, почему Фьюри так плохо провел бой с Нганну

Риддик Боу советует Тайсону в ближайшее время не драться с Усиком

Церемония вручения Золотого мяча 2023. Результаты. Месси – победитель!
Футбол | 30.10.2023, 23:40
Церемония вручения Золотого мяча 2023. Результаты. Месси – победитель!
Церемония вручения Золотого мяча 2023. Результаты. Месси – победитель!
Нганну рассказал, что кричал Тайсону Фьюри, когда отправил его в нокдаун
Бокс | 30.10.2023, 08:36
Нганну рассказал, что кричал Тайсону Фьюри, когда отправил его в нокдаун
Нганну рассказал, что кричал Тайсону Фьюри, когда отправил его в нокдаун
Лацио вырвал победу у Фиорентины, реализовав пенальти на 90+5-й минуте
Футбол | 31.10.2023, 00:59
Лацио вырвал победу у Фиорентины, реализовав пенальти на 90+5-й минуте
Лацио вырвал победу у Фиорентины, реализовав пенальти на 90+5-й минуте
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Аякс назначил нового главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Аякс назначил нового главного тренера
30.10.2023, 15:29 5
Футбол
Тайсон Фьюри – Франсис Нганну. Цыганский король – в нокдауне. Видео боя
Тайсон Фьюри – Франсис Нганну. Цыганский король – в нокдауне. Видео боя
29.10.2023, 02:45
Бокс
ВИДЕО. Усик смотрел бой Фьюри на трибунах вместе с Криштиану Роналду
ВИДЕО. Усик смотрел бой Фьюри на трибунах вместе с Криштиану Роналду
29.10.2023, 03:23 3
Бокс
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
30.10.2023, 07:15
Теннис
Первый полуфиналист. Шахтер остановил кубковую сказку Виктории
Первый полуфиналист. Шахтер остановил кубковую сказку Виктории
30.10.2023, 16:54 44
Футбол
ФОТО. Президент Шахтера Ринат Ахметов встретился с Марино Пушичем
ФОТО. Президент Шахтера Ринат Ахметов встретился с Марино Пушичем
29.10.2023, 19:22 40
Футбол
ФОТО. Вау, что? Лицо Усика, когда Фьюри оказался в нокдауне на помосте
ФОТО. Вау, что? Лицо Усика, когда Фьюри оказался в нокдауне на помосте
29.10.2023, 05:37 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем