ФОТО. Лица Холанда и Мбаппе, когда Месси выиграл Золотой мяч 2023
Лео стал обладателем самой престижной индивидуальной награды в восьмой раз
30 октября состоялась церемония вручения Золотого мяча 2023 в столице Франции, Париже.
Обладателем самой престижной индивидуальной награды стал звездный аргентинский форвард Лионель Месси.
Второе место по результатам голосования досталось норвежскому форварду Эрлингу Холанду, а третье – французскому нападающему Килиану Мбаппе.
Операторы засняли реакцию нападающего Холанда и Мбаппе во время того, как Месси был объявлен лучшим игроком года.
ФОТО. Лица Холанда и Мбаппе, когда Месси выиграл Золотой мяч 2023
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