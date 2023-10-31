Спортинг в гостях переиграл Боавишту и стал лидером в Португалии

В матче 9-го тура чемпионата Португалии «Спортинг» на выезде обыграл «Боавишту» со счетом 2:0.

У зелено-белых отличились Жени Катаму и Педру Гонсалвеш.

«Спортинг» набрал 25 очков и вышел в лидеры чемпионата. «Боавишта» имеет 15 баллов и замыкает топ-6.

Чемпионат Португалии. 9-й тур, 30 октября

Боавишта – Спортинг – 0:2

Голы: Жени Катаму, 37, Педру Гонсалвеш, 85

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