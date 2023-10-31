Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Спортинг в гостях переиграл Боавишту и стал лидером в Португалии
Чемпионат Португалии
Боавишта
30.10.2023 22:15 – FT 0 : 2
Спортинг Лиссабон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
31 октября 2023, 01:23 | Обновлено 31 октября 2023, 02:04
33
0

Спортинг в гостях переиграл Боавишту и стал лидером в Португалии

У зелено-белых отличились Жени Катамо и Педру Гонсалвеш

31 октября 2023, 01:23 | Обновлено 31 октября 2023, 02:04
33
0
Спортинг в гостях переиграл Боавишту и стал лидером в Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 9-го тура чемпионата Португалии «Спортинг» на выезде обыграл «Боавишту» со счетом 2:0.

У зелено-белых отличились Жени Катаму и Педру Гонсалвеш.

«Спортинг» набрал 25 очков и вышел в лидеры чемпионата. «Боавишта» имеет 15 баллов и замыкает топ-6.

Чемпионат Португалии. 9-й тур, 30 октября

Боавишта – Спортинг – 0:2

Голы: Жени Катаму, 37, Педру Гонсалвеш, 85

Турнирная таблица

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Педро Гонсалвес (Спортинг Лиссабон).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Жени Катаму (Спортинг Лиссабон).
По теме:
Лацио вырвал победу у Фиорентины, реализовав пенальти на 90+5-й минуте
Вильярреал победил Гранаду. Команды за первый тайм забили пять голов
Обошлись без Коваленко. Эмполи крупно проиграл Аталанте
чемпионат Португалии по футболу Спортинг Лиссабон Боавишта видео голов и обзор Педру Гонсалвеш
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

МЕССИ: «Эта награда для моих партнеров по сборной, штабу и всей Аргентины»
Футбол | 31 октября 2023, 00:04 3
МЕССИ: «Эта награда для моих партнеров по сборной, штабу и всей Аргентины»
МЕССИ: «Эта награда для моих партнеров по сборной, штабу и всей Аргентины»

Первые слова Месси после выигранного ЗМ

Нганну рассказал, что кричал Тайсону Фьюри, когда отправил его в нокдаун
Бокс | 30 октября 2023, 08:36 4
Нганну рассказал, что кричал Тайсону Фьюри, когда отправил его в нокдаун
Нганну рассказал, что кричал Тайсону Фьюри, когда отправил его в нокдаун

Франсис доказал себе, что не хуже соперника

Титул Снигур, Синнер убрал нейтралов, дубль Беатрис, унижение Соболенко
Теннис | 30.10.2023, 07:00
Титул Снигур, Синнер убрал нейтралов, дубль Беатрис, унижение Соболенко
Титул Снигур, Синнер убрал нейтралов, дубль Беатрис, унижение Соболенко
Yashin Tophy. Вручен приз лучшему вратарю 2023 года
Футбол | 30.10.2023, 22:35
Yashin Tophy. Вручен приз лучшему вратарю 2023 года
Yashin Tophy. Вручен приз лучшему вратарю 2023 года
Льюис рассказал, почему Нганну не заслужил победу в бою с Фьюри
Бокс | 30.10.2023, 09:18
Льюис рассказал, почему Нганну не заслужил победу в бою с Фьюри
Льюис рассказал, почему Нганну не заслужил победу в бою с Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Вау, что? Лицо Усика, когда Фьюри оказался в нокдауне на помосте
ФОТО. Вау, что? Лицо Усика, когда Фьюри оказался в нокдауне на помосте
29.10.2023, 05:37 4
Бокс
Король побывал в нокдауне. Фьюри одержал трудную победу над Нганну по очкам
Король побывал в нокдауне. Фьюри одержал трудную победу над Нганну по очкам
29.10.2023, 02:30 58
Бокс
ФОТО. Президент Шахтера Ринат Ахметов встретился с Марино Пушичем
ФОТО. Президент Шахтера Ринат Ахметов встретился с Марино Пушичем
29.10.2023, 19:22 40
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Кривбасс и Полесье укрепились на вершине
Турнирная таблица УПЛ. Кривбасс и Полесье укрепились на вершине
29.10.2023, 20:15 80
Футбол
Холифилд рассказал, что его больше всего удивило в бою Фьюри – Нганну
Холифилд рассказал, что его больше всего удивило в бою Фьюри – Нганну
29.10.2023, 14:55
Бокс
Церемония вручения Золотого мяча 2023. Результаты. Месси – победитель!
Церемония вручения Золотого мяча 2023. Результаты. Месси – победитель!
30.10.2023, 23:40 3
Футбол
Лучший игрок мира! Стал известен обладатель Золотого мяча 2023
Лучший игрок мира! Стал известен обладатель Золотого мяча 2023
30.10.2023, 23:30 28
Футбол
Александр УСИК: «Конечно, я был удивлен нокдауном»
Александр УСИК: «Конечно, я был удивлен нокдауном»
29.10.2023, 10:49 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем