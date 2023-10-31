30.10.2023 22:15 – FT 0 : 2
Португалия31 октября 2023, 01:23 | Обновлено 31 октября 2023, 02:04
33
0
Спортинг в гостях переиграл Боавишту и стал лидером в Португалии
У зелено-белых отличились Жени Катамо и Педру Гонсалвеш
31 октября 2023, 01:23 | Обновлено 31 октября 2023, 02:04
33
0
В матче 9-го тура чемпионата Португалии «Спортинг» на выезде обыграл «Боавишту» со счетом 2:0.
У зелено-белых отличились Жени Катаму и Педру Гонсалвеш.
«Спортинг» набрал 25 очков и вышел в лидеры чемпионата. «Боавишта» имеет 15 баллов и замыкает топ-6.
Чемпионат Португалии. 9-й тур, 30 октября
Боавишта – Спортинг – 0:2
Голы: Жени Катаму, 37, Педру Гонсалвеш, 85
Турнирная таблица
События матча
85’
ГОЛ ! Мяч забил Педро Гонсалвес (Спортинг Лиссабон).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Жени Катаму (Спортинг Лиссабон).
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