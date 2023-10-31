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Чемпионат Италии
Лацио
30.10.2023 21:45 – FT 1 : 0
Фиорентина
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
31 октября 2023, 00:59 | Обновлено 31 октября 2023, 01:17
47
0

Лацио вырвал победу у Фиорентины, реализовав пенальти на 90+5-й минуте

Римская команда набрала 16 очков и занимает 7-е место в Серии A

31 октября 2023, 00:59 | Обновлено 31 октября 2023, 01:17
47
0
Лацио вырвал победу у Фиорентины, реализовав пенальти на 90+5-й минуте
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 10-го тура чемпионата Италии «Лацио» обыграл «Фиорентину» со счетом 1:0.

Единственный гол забил форвард бьянкочелести Чиро Иммобиле, реализовав пенальти на 90+5-й минуте.

«Лацио» набрал 16 очков и занимает 7-е место в Серии A, «Фиорентина» имеет 17 баллов и занимает 6-ю позицию.

Серия А. 10-й тур, 30 октября

Лацио – Фиорентина – 1:0

Гол: Иммобиле, 90+5 (пен)

Видеообзор матча

События матча

90’ +5
ГОЛ ! С пенальти забил Чиро Иммобиле (Лацио).
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Лацио Фиорентина чемпионат Италии по футболу Серия A видео голов и обзор Чиро Иммобиле пенальти
Источник Sport.ua
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