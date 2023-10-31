30.10.2023 21:45 – FT 1 : 0
Италия31 октября 2023, 00:59 | Обновлено 31 октября 2023, 01:17
47
0
Лацио вырвал победу у Фиорентины, реализовав пенальти на 90+5-й минуте
Римская команда набрала 16 очков и занимает 7-е место в Серии A
31 октября 2023, 00:59 | Обновлено 31 октября 2023, 01:17
47
0
В матче 10-го тура чемпионата Италии «Лацио» обыграл «Фиорентину» со счетом 1:0.
Единственный гол забил форвард бьянкочелести Чиро Иммобиле, реализовав пенальти на 90+5-й минуте.
«Лацио» набрал 16 очков и занимает 7-е место в Серии A, «Фиорентина» имеет 17 баллов и занимает 6-ю позицию.
Серия А. 10-й тур, 30 октября
Лацио – Фиорентина – 1:0
Гол: Иммобиле, 90+5 (пен)
Видеообзор матча
События матча
90’ +5
ГОЛ ! С пенальти забил Чиро Иммобиле (Лацио).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 30 октября 2023, 20:00 7
На чемпионате мира 2023 по мини-футболу в ОАЭ завершился групповой раунд
Футбол | 30 октября 2023, 21:00 18
Луческу может покинуть клуб, если киевляне проиграют следующий матч
Футбол | 30.10.2023, 23:54
Бокс | 30.10.2023, 09:18
Футбол | 30.10.2023, 13:09
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
30.10.2023, 16:54 44
30.10.2023, 07:15
29.10.2023, 19:22 40
30.10.2023, 08:36 5
29.10.2023, 02:30 58
29.10.2023, 19:31 13
30.10.2023, 23:40 3
29.10.2023, 10:49 2