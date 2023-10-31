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Молодежные турниры
31 октября 2023, 00:40 | Обновлено 31 октября 2023, 00:57
106
0

Стали известны даты и место проведения отбора к Евро-2024 для Украины U-19

Подопечные Олега Кузнецова сыграют мини-турнир четырех команд на Мальте

31 октября 2023, 00:40 | Обновлено 31 октября 2023, 00:57
106
0
Стали известны даты и место проведения отбора к Евро-2024 для Украины U-19
УЕФА

Известны даты, время и место проведения поединков квалификации чемпионата Европы 2024 U-19 с участием юношеской сборной Украины U-19 (игрок не старше 2005 года рождения).

Подопечные Олега Кузнецова выступят в группе 7, где встретятся с командами: Словакия, Косово и Мальта. Мини-турнир будет проходить с 15 по 21 ноября в мальтийском городе Та-Кали, на стадионе «Сентенари».

Обладатели двух первых мест в отборочных группах и лучший из обладателей третьих мест по результатам матчей с первой и второй командами присоединятся к Португалии в элитном раунде квалификации.

Сборная Северной Ирландии на правах хозяина получила прямой пропуск в финальную стадию, которая пройдет летом 2024 года. Туда же попадут и победители семи групп элит-раунда.

Евро-2024 U-19. Квалификация. Группа 7

1-й тур, 15.11.2023

  • 12:00. Украина – Мальта
  • 15:30. Косово – Словакия

2-й тур, 18.11.2023

  • 12:00. Украина – Косово
  • 15:30. Словакия – Мальта

3-й тур, 21.11.2023

  • 12:00. Словакия – Украина
  • 15:30. Мальта – Косово

Состав квалификационных групп Евро-2024 U-19

  • Группа 1: Франция, Дания, Исландия, Эстония
  • Группа 2: Норвегия, Венгрия, Латвия, Гибралтар
  • Группа 3: Сербия, Шотландия, Болгария, Андорра
  • Группа 4: Италия, Швеция, Швейцария, Лихтенштейн
  • Группа 5: Германия, Польша, Северная Македония, Казахстан
  • Группа 6: Испания, Грузия, Кипр, Молдова
  • Группа 7: Украина, Словакия, Косово, Мальта
  • Группа 8: Турция, Греция, Белоруссия, Литва
  • Группа 9: Израиль, Хорватия, Армения, Фарерские острова
  • Группа 10: Чехия, Румыния, Финляндия, Сан-Марино
  • Группа 11: Нидерланды, Босния и Герцеговина, Азербайджан, Люксембург
  • Группа 12: Англия, Австрия, Уэльс, Черногория
  • Группа 13: Ирландия, Бельгия, Словения, Албания
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Источник Украинская ассоциация футбола
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