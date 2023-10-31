Стали известны даты и место проведения отбора к Евро-2024 для Украины U-19

Известны даты, время и место проведения поединков квалификации чемпионата Европы 2024 U-19 с участием юношеской сборной Украины U-19 (игрок не старше 2005 года рождения).

Подопечные Олега Кузнецова выступят в группе 7, где встретятся с командами: Словакия, Косово и Мальта. Мини-турнир будет проходить с 15 по 21 ноября в мальтийском городе Та-Кали, на стадионе «Сентенари».

Обладатели двух первых мест в отборочных группах и лучший из обладателей третьих мест по результатам матчей с первой и второй командами присоединятся к Португалии в элитном раунде квалификации.

Сборная Северной Ирландии на правах хозяина получила прямой пропуск в финальную стадию, которая пройдет летом 2024 года. Туда же попадут и победители семи групп элит-раунда.

Евро-2024 U-19. Квалификация. Группа 7

1-й тур, 15.11.2023

12:00. Украина – Мальта

– Мальта 15:30. Косово – Словакия

2-й тур, 18.11.2023

12:00. Украина – Косово

– Косово 15:30. Словакия – Мальта

3-й тур, 21.11.2023

12:00. Словакия – Украина

15:30. Мальта – Косово

Состав квалификационных групп Евро-2024 U-19