Стали известны даты и место проведения отбора к Евро-2024 для Украины U-19
Подопечные Олега Кузнецова сыграют мини-турнир четырех команд на Мальте
Известны даты, время и место проведения поединков квалификации чемпионата Европы 2024 U-19 с участием юношеской сборной Украины U-19 (игрок не старше 2005 года рождения).
Подопечные Олега Кузнецова выступят в группе 7, где встретятся с командами: Словакия, Косово и Мальта. Мини-турнир будет проходить с 15 по 21 ноября в мальтийском городе Та-Кали, на стадионе «Сентенари».
Обладатели двух первых мест в отборочных группах и лучший из обладателей третьих мест по результатам матчей с первой и второй командами присоединятся к Португалии в элитном раунде квалификации.
Сборная Северной Ирландии на правах хозяина получила прямой пропуск в финальную стадию, которая пройдет летом 2024 года. Туда же попадут и победители семи групп элит-раунда.
Евро-2024 U-19. Квалификация. Группа 7
1-й тур, 15.11.2023
- 12:00. Украина – Мальта
- 15:30. Косово – Словакия
2-й тур, 18.11.2023
- 12:00. Украина – Косово
- 15:30. Словакия – Мальта
3-й тур, 21.11.2023
- 12:00. Словакия – Украина
- 15:30. Мальта – Косово
Состав квалификационных групп Евро-2024 U-19
- Группа 1: Франция, Дания, Исландия, Эстония
- Группа 2: Норвегия, Венгрия, Латвия, Гибралтар
- Группа 3: Сербия, Шотландия, Болгария, Андорра
- Группа 4: Италия, Швеция, Швейцария, Лихтенштейн
- Группа 5: Германия, Польша, Северная Македония, Казахстан
- Группа 6: Испания, Грузия, Кипр, Молдова
- Группа 7: Украина, Словакия, Косово, Мальта
- Группа 8: Турция, Греция, Белоруссия, Литва
- Группа 9: Израиль, Хорватия, Армения, Фарерские острова
- Группа 10: Чехия, Румыния, Финляндия, Сан-Марино
- Группа 11: Нидерланды, Босния и Герцеговина, Азербайджан, Люксембург
- Группа 12: Англия, Австрия, Уэльс, Черногория
- Группа 13: Ирландия, Бельгия, Словения, Албания
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