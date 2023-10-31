Ему нет равных! Месси – рекордсмен по количеству Золотых мячей

30 октября состоялась церемония вручения наград по итогам сезона-2022/2023 от французской газеты France Football.

Обладателем Золотого мяча лучшему игроку мира стал аргентинский нападающий Лионель Месси. Этот трофей стал для него восьмым в карьере. Ранее никто чаще, чем аргентинец, данный приз не завоевывал.

Лионель Месси является обладателем Золотого мяча по итогам 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годов.

Его ближайший преследователь – португалец Криштиану Роналду – имеет в личной коллекции пять наград. Он был лучшим в 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 годах.

Помимо Месси и Роналду, более двух раз Золотой мяч завоевывали такие легендарные футболисты, как Йохан Кройф, Мишель Платини и Марко ван Бастен (все – по три раза).