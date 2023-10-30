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30 октября 2023, 23:54 | Обновлено 31 октября 2023, 00:13
527
3

ФОТО. Месси и его 8-й Золотой мяч

Аргентинец в очередной раз получил трофей лучшего игрока мира

30 октября 2023, 23:54 | Обновлено 31 октября 2023, 00:13
527
3
ФОТО. Месси и его 8-й Золотой мяч
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Аргентинский нападающий американского клуба «Интер Майами» Лионель Месси стал обладателем Золотого мяча 2023 года – приза лучшему игроку мира.

Для 36-летнего уроженца Росарио данная награда – уже восьмая в карьере. Ранее Месси выигрывал Золотой мяч в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах.

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Золотой мяч Лионель Месси
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Выталкиватель парашутистов
Да, согласен, многие ненавидят гения футбола, но это их проблема... Месси- Космос, а все остальные ему завидуют... Все они вращаются на разных орбитах и никогда не пересекутся...  И не надо сравнивать Месси с Пеле или Марадоной, это их надо сравнивать с Месси, и сравнение будет не в их пользу....
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+3
14sergey1953
Деякі ненависники Мессі, уже застрелились.
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+3
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