Другие новости30 октября 2023, 23:54 | Обновлено 31 октября 2023, 00:13
527
3
ФОТО. Месси и его 8-й Золотой мяч
Аргентинец в очередной раз получил трофей лучшего игрока мира
30 октября 2023, 23:54 | Обновлено 31 октября 2023, 00:13
527
3
Аргентинский нападающий американского клуба «Интер Майами» Лионель Месси стал обладателем Золотого мяча 2023 года – приза лучшему игроку мира.
Для 36-летнего уроженца Росарио данная награда – уже восьмая в карьере. Ранее Месси выигрывал Золотой мяч в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 31 октября 2023, 00:19 0
Состоялся завершающий матч 11-го тура чемпионата Испании по футболу
Бокс | 30 октября 2023, 07:33 0
Украинский боксер подтвердил, что судьи вынесли правильное решение
Футбол | 30.10.2023, 21:00
Бокс | 30.10.2023, 09:18
Теннис | 30.10.2023, 07:15
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Да, согласен, многие ненавидят гения футбола, но это их проблема... Месси- Космос, а все остальные ему завидуют... Все они вращаются на разных орбитах и никогда не пересекутся... И не надо сравнивать Месси с Пеле или Марадоной, это их надо сравнивать с Месси, и сравнение будет не в их пользу....
Деякі ненависники Мессі, уже застрелились.
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
29.10.2023, 20:15 80
30.10.2023, 07:00 5
30.10.2023, 15:29 5
29.10.2023, 03:23 3
30.10.2023, 08:36 4
30.10.2023, 13:09 4
30.10.2023, 20:00 7
29.10.2023, 10:49 2