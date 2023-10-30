ФОТО. Месси и его 8-й Золотой мяч

Аргентинский нападающий американского клуба «Интер Майами» Лионель Месси стал обладателем Золотого мяча 2023 года – приза лучшему игроку мира.

Для 36-летнего уроженца Росарио данная награда – уже восьмая в карьере. Ранее Месси выигрывал Золотой мяч в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах.