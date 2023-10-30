ХОЛАНД: «Совет молодым людям? Продолжайте чувствовать страстное желание»

Нападающий английского клуба «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд после получения приза Герда Мюллера дал совет молодым игрокам.

«Хочу поблагодарить «Манчестер Сити» – клуб, который позволил мне быть самим собой. Я также благодарю свою семью и всех, кто меня окружает. Я здесь, перед вами, потому что хорош в своем деле. Мой совет молодым людям? Продолжайте чувствовать голод, страстное желание. Испытывайте это чувство, оно удивительно.

Я нахожусь в «Сити», выдающейся команде, под выдающимся руководством тренера [Пепа Гвардиолы] и его штаба. Сложилось множество факторов. Я помог команде, и да, это был фантастический сезон», – заявил Холанд.

Холанд, как известно, выиграл приз лучшему бомбардиру года, забив 52 гола в 53 матчах сезона-2022/2023.