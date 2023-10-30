Коноплянка не понадобился. ЧФР обыграл Фарул в Румынии

30 октября в матче 14-го тура чемпионата Румынии клуб ЧФР из Клужа принял на своем поле команду «Фарул» из Констанцы.

Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу ЧФР.

В составе команды из Клужа на поле так и не появился украинский полузащитник Евгений Коноплянка – он все 90 минут просидел в запасе.

Напомним, в предыдущем туре чемпионата Румынии, когда ЧФР сыграл 0:0 с «Оцелулом», Коноплянка появился на замену на 65-й минуте.

В таблице чемпионата Румынии ЧФР занимает 2-е место, имея 30 очков. «Фарул» на 7-й позиции с 20 пунктами.