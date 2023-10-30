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Румыния
30 октября 2023, 22:33 | Обновлено 30 октября 2023, 22:43
76
0

Коноплянка не понадобился. ЧФР обыграл Фарул в Румынии

Украинец провел очередной поединок на скамейке запасных своей команды

30 октября 2023, 22:33 | Обновлено 30 октября 2023, 22:43
76
0
Коноплянка не понадобился. ЧФР обыграл Фарул в Румынии
ЧФР Клуж. Евгений Коноплянка

30 октября в матче 14-го тура чемпионата Румынии клуб ЧФР из Клужа принял на своем поле команду «Фарул» из Констанцы.

Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу ЧФР.

В составе команды из Клужа на поле так и не появился украинский полузащитник Евгений Коноплянка – он все 90 минут просидел в запасе.

Напомним, в предыдущем туре чемпионата Румынии, когда ЧФР сыграл 0:0 с «Оцелулом», Коноплянка появился на замену на 65-й минуте.

В таблице чемпионата Румынии ЧФР занимает 2-е место, имея 30 очков. «Фарул» на 7-й позиции с 20 пунктами.

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ЧФР Клуж Евгений Коноплянка чемпионат Румынии по футболу
Источник Sport.ua
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