Мбаппе на месте. Француз прибыл на церемонию вручения Золотого мяча

Сегодня, 30 октября, в Париже будет назван обладатель Золотого мяча 2023 года. Торжественная церемония начнется в 21:45 по киевскому времени.

Непосредственным участником гала-представления станет нападающий парижского клуба «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе.

На публике он появился в строгом деловом костюме, ограничившись коротким общением с любителями автографом.

Напомним, ранее сообщалось, что на церемонию прибыл норвежский нападающий Эрлинг Холанд.