Другие новости30 октября 2023, 21:37 | Обновлено 30 октября 2023, 21:52
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Мбаппе на месте. Француз прибыл на церемонию вручения Золотого мяча
Гала-представление начнется в 21:45 по киевскому времени
30 октября 2023, 21:37 | Обновлено 30 октября 2023, 21:52
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Сегодня, 30 октября, в Париже будет назван обладатель Золотого мяча 2023 года. Торжественная церемония начнется в 21:45 по киевскому времени.
Непосредственным участником гала-представления станет нападающий парижского клуба «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе.
На публике он появился в строгом деловом костюме, ограничившись коротким общением с любителями автографом.
Напомним, ранее сообщалось, что на церемонию прибыл норвежский нападающий Эрлинг Холанд.
🐢 La llegada de Kylian Mbappé a la gala del #BallonDor pic.twitter.com/gRDrGTrFtp— MARCA (@marca) October 30, 2023
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