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30 октября 2023, 21:37 | Обновлено 30 октября 2023, 21:52
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Мбаппе на месте. Француз прибыл на церемонию вручения Золотого мяча

Гала-представление начнется в 21:45 по киевскому времени

30 октября 2023, 21:37 | Обновлено 30 октября 2023, 21:52
310
0
Мбаппе на месте. Француз прибыл на церемонию вручения Золотого мяча
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Сегодня, 30 октября, в Париже будет назван обладатель Золотого мяча 2023 года. Торжественная церемония начнется в 21:45 по киевскому времени.

Непосредственным участником гала-представления станет нападающий парижского клуба «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе.

На публике он появился в строгом деловом костюме, ограничившись коротким общением с любителями автографом.

Напомним, ранее сообщалось, что на церемонию прибыл норвежский нападающий Эрлинг Холанд.

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Золотой мяч Килиан Мбаппе ПСЖ сборная Франции по футболу
Источник Sport.ua
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