Холанд не отстает. Эрлинг также прибыл на церемонию ЗМ со второй половинкой
Церемония начнется в 21:45
23-летний норвежский форвард английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прибыл на церемонию вручения Золотого мяча 2023 года, которая проводит 30 октября в Париже.
Холанд появился на публике со своей девушкой Изабель Хаугсенг Йохансен. Они познакомились еще в детской футбольной академии.
Ранее Хвич Кварацхелия приехал на вручение ЗМ с женой.
Начало церемонии награждения победителя – в 21:45 по киевскому времени.
👀 #ballondor pic.twitter.com/OLohfAu5KA— Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023
Haaland! #ballondor pic.twitter.com/6FphlOcpdR— Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023
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