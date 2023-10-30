Холанд не отстает. Эрлинг также прибыл на церемонию ЗМ со второй половинкой

23-летний норвежский форвард английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прибыл на церемонию вручения Золотого мяча 2023 года, которая проводит 30 октября в Париже.

Холанд появился на публике со своей девушкой Изабель Хаугсенг Йохансен. Они познакомились еще в детской футбольной академии.

Ранее Хвич Кварацхелия приехал на вручение ЗМ с женой.

Начало церемонии награждения победителя – в 21:45 по киевскому времени.