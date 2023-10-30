Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Холанд не отстает. Эрлинг также прибыл на церемонию ЗМ со второй половинкой
Другие новости
30 октября 2023, 21:20 | Обновлено 30 октября 2023, 21:30
1305
0

Холанд не отстает. Эрлинг также прибыл на церемонию ЗМ со второй половинкой

Церемония начнется в 21:45

30 октября 2023, 21:20 | Обновлено 30 октября 2023, 21:30
1305
0
Холанд не отстает. Эрлинг также прибыл на церемонию ЗМ со второй половинкой
Twitter.

23-летний норвежский форвард английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прибыл на церемонию вручения Золотого мяча 2023 года, которая проводит 30 октября в Париже.

Холанд появился на публике со своей девушкой Изабель Хаугсенг Йохансен. Они познакомились еще в детской футбольной академии.

Ранее Хвич Кварацхелия приехал на вручение ЗМ с женой.

Начало церемонии награждения победителя – в 21:45 по киевскому времени.

По теме:
Экс-игрок Металлурга является лучшим исполнителем пенальти в истории АПЛ
Эрлинг ХОЛАНД: «Будет прекрасный вечер и много хорошего футбола»
Челси могут лишить очков за трансферы игроков из россии
Эрлинг Холанд Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Twitter
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Нганну объяснил, почему его засудили в бою с Фьюри
Бокс | 30 октября 2023, 10:27 1
Нганну объяснил, почему его засудили в бою с Фьюри
Нганну объяснил, почему его засудили в бою с Фьюри

Франсис понимает причины, но хочет, чтобы виновные были наказаны

Александр Усик назвал свой счет в бою Фьюри – Нганну
Бокс | 30 октября 2023, 07:33 0
Александр Усик назвал свой счет в бою Фьюри – Нганну
Александр Усик назвал свой счет в бою Фьюри – Нганну

Украинский боксер подтвердил, что судьи вынесли правильное решение

Нганну рассказал, что кричал Тайсону Фьюри, когда отправил его в нокдаун
Бокс | 30.10.2023, 08:36
Нганну рассказал, что кричал Тайсону Фьюри, когда отправил его в нокдаун
Нганну рассказал, что кричал Тайсону Фьюри, когда отправил его в нокдаун
ВИДЕО. Покорила красотой. Кварацхелия приехал на вручение ЗМ с женой
Футбол | 30.10.2023, 20:59
ВИДЕО. Покорила красотой. Кварацхелия приехал на вручение ЗМ с женой
ВИДЕО. Покорила красотой. Кварацхелия приехал на вручение ЗМ с женой
Почему Месси должен выиграть Золотой мяч-2023
Футбол | 30.10.2023, 14:55
Почему Месси должен выиграть Золотой мяч-2023
Почему Месси должен выиграть Золотой мяч-2023
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Холифилд рассказал, что его больше всего удивило в бою Фьюри – Нганну
Холифилд рассказал, что его больше всего удивило в бою Фьюри – Нганну
29.10.2023, 14:55
Бокс
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Главное, что меня волнует – почему не смотрели VAR»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Главное, что меня волнует – почему не смотрели VAR»
28.10.2023, 17:39 30
Футбол
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
30.10.2023, 07:15
Теннис
Турнирная таблица УПЛ. Кривбасс и Полесье укрепились на вершине
Турнирная таблица УПЛ. Кривбасс и Полесье укрепились на вершине
29.10.2023, 20:15 77
Футбол
Экс-хавбек Шахтера может дебютировать в сборной Бразилии. Ему 32 года
Экс-хавбек Шахтера может дебютировать в сборной Бразилии. Ему 32 года
28.10.2023, 17:27 3
Футбол
Блохин и компания. 6 самых молодых обладателей Золотого мяча в истории
Блохин и компания. 6 самых молодых обладателей Золотого мяча в истории
30.10.2023, 13:09 4
Футбол
ХИРН: «Нганну ограбили! Бой с Усиком мертвый. Пусть Фьюри бьется с Джошуа»
ХИРН: «Нганну ограбили! Бой с Усиком мертвый. Пусть Фьюри бьется с Джошуа»
29.10.2023, 05:23 7
Бокс
Александр УСИК: «Конечно, я был удивлен нокдауном»
Александр УСИК: «Конечно, я был удивлен нокдауном»
29.10.2023, 10:49 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем