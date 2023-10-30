ВИДЕО. Покорила красотой. Кварацхелия приехал на вручение ЗМ с женой
16 октября Хвича женился на Нице Тавадзе
22-летний грузинский футболист итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия прибыл на церемонию вручения Золотого мяча 2023, которая проводится 30 октября в Париже.
Хвича впервые появился на публике со своей женой Ницой Тавадзе, на которой женился 16 октября.
О Тавадзе известно не много. Кварацхелия никогда не говорил о своей второй половинке публично, а сама девушка в Instagram выставила только 2 публикации. Обе – с Хвичей.
Известно, что Тавадзе 21 год и она учится в медицинском институте в Тбилиси, столице Грузии.
Отметим, что Хвича Кварацхелия стал 17-м в голосовании за самую престижную индивидуальную награду.
Khvicha Kvaratskhelia is here! 👀 #ballondor pic.twitter.com/IArGiNjill— Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023
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