ВИДЕО. Покорила красотой. Кварацхелия приехал на вручение ЗМ с женой

22-летний грузинский футболист итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия прибыл на церемонию вручения Золотого мяча 2023, которая проводится 30 октября в Париже.

Хвича впервые появился на публике со своей женой Ницой Тавадзе, на которой женился 16 октября.

О Тавадзе известно не много. Кварацхелия никогда не говорил о своей второй половинке публично, а сама девушка в Instagram выставила только 2 публикации. Обе – с Хвичей.

Известно, что Тавадзе 21 год и она учится в медицинском институте в Тбилиси, столице Грузии.

Отметим, что Хвича Кварацхелия стал 17-м в голосовании за самую престижную индивидуальную награду.