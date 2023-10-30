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30 октября 2023, 20:59 |
2359
1

ВИДЕО. Покорила красотой. Кварацхелия приехал на вручение ЗМ с женой

16 октября Хвича женился на Нице Тавадзе

30 октября 2023, 20:59 |
2359
1
ВИДЕО. Покорила красотой. Кварацхелия приехал на вручение ЗМ с женой
Twitter

22-летний грузинский футболист итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия прибыл на церемонию вручения Золотого мяча 2023, которая проводится 30 октября в Париже.

Хвича впервые появился на публике со своей женой Ницой Тавадзе, на которой женился 16 октября.

О Тавадзе известно не много. Кварацхелия никогда не говорил о своей второй половинке публично, а сама девушка в Instagram выставила только 2 публикации. Обе – с Хвичей.

Известно, что Тавадзе 21 год и она учится в медицинском институте в Тбилиси, столице Грузии.

Отметим, что Хвича Кварацхелия стал 17-м в голосовании за самую престижную индивидуальную награду.

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Источник Sport.ua
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umnuy2
а лыбу потянуть мозгов нет---что один что другая валенки какие-то
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