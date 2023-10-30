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30 октября 2023, 19:50 | Обновлено 30 октября 2023, 20:04
2151
1

Церемония вручения Золотого мяча 2023. Результаты (обновляется)

Вручение самой престижной награды пройдет в Париже 30 октября в 21:45

30 октября 2023, 19:50 | Обновлено 30 октября 2023, 20:04
2151
1
Церемония вручения Золотого мяча 2023. Результаты (обновляется)
Ballon d'Or

​Футбольные звезды встречаются на красной дорожке в парижском театре Шатле вечером 30 октября.

France Football объявит победителя награды Золотой мяч (Ballon d'Or), который предназначен для лучшего футболиста 2023 года.

  • Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало церемонии – 30 октября в 21:45 по Киеву.

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию.

France Football начал объявлять результаты голосования:

13. Яссин Буну (Аль-Хиляль / Севилья)

14. Илкай Гюндоган (Барселона / Манчестер Сити)

15. Эмилиано Мартинес (Астон Вилла)

16. Карим Бензема (Аль-Иттихад / Реал)

17. Хвича Кварацхелия (Наполи)

18. Джуд Беллингем (Реал / Боруссия Дортмунд)

19. Гарри Кейн (Тоттенхэм / Бавария)

20. Лаутаро Мартинес (Интер)

21. Антуан Гризманн (Атлетико)

22. Ким Мин Джэ (Бавария / Наполи)

23. Андре Онана (Манчестер Юнайтед / Интер)

24. Букайо Сака (Арсенал)

25. Йошко Гвардиол (Манчестер Сити / РБ Лейпциг)

26. Джамал Мусиала (Бавария)

27. Николо Барелла (Италия)

28. Рандаль Коло Муани (ПСЖ)

29. Мартин Эдегор (Арсенал)

30. Рубен Диаш (Манчестер Сити)

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Золотой мяч Рубен Диаш Мартин Эдегор Рандаль Коло Муани Николо Барелла Джамал Мусиала Йошко Гвардиол Букайо Сака Андре Онана Ким Мин Джэ Антуан Гризманн Лаутаро Мартинес Гарри Кейн Джуд Беллингем Хвича Кварацхелия Карим Бензема Эмилиано Мартинес Илкай Гюндоган Яссин Буну
Источник Sport.ua
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