Церемония вручения Золотого мяча 2023. Результаты (обновляется)
Вручение самой престижной награды пройдет в Париже 30 октября в 21:45
Футбольные звезды встречаются на красной дорожке в парижском театре Шатле вечером 30 октября.
France Football объявит победителя награды Золотой мяч (Ballon d'Or), который предназначен для лучшего футболиста 2023 года.
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Начало церемонии – 30 октября в 21:45 по Киеву.
Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию.
France Football начал объявлять результаты голосования:
13. Яссин Буну (Аль-Хиляль / Севилья)
14. Илкай Гюндоган (Барселона / Манчестер Сити)
15. Эмилиано Мартинес (Астон Вилла)
16. Карим Бензема (Аль-Иттихад / Реал)
17. Хвича Кварацхелия (Наполи)
18. Джуд Беллингем (Реал / Боруссия Дортмунд)
19. Гарри Кейн (Тоттенхэм / Бавария)
20. Лаутаро Мартинес (Интер)
21. Антуан Гризманн (Атлетико)
22. Ким Мин Джэ (Бавария / Наполи)
23. Андре Онана (Манчестер Юнайтед / Интер)
24. Букайо Сака (Арсенал)
25. Йошко Гвардиол (Манчестер Сити / РБ Лейпциг)
26. Джамал Мусиала (Бавария)
27. Николо Барелла (Италия)
28. Рандаль Коло Муани (ПСЖ)
29. Мартин Эдегор (Арсенал)
30. Рубен Диаш (Манчестер Сити)
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