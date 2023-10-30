Другие новости30 октября 2023, 21:33 | Обновлено 30 октября 2023, 22:08
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Хвича КВАРАЦХЕЛИЯ: «Лео Месси заслуживает выиграть Золотой мяч»
Полузащитник «Наполи» – о том, кто должен взять Золотой мяч 2023
30 октября 2023, 21:33 | Обновлено 30 октября 2023, 22:08
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Полузащитник итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия поделился мнением о том, кто должен взять Золотой мяч 2023.
«Лео Месси заслуживает выиграть Золотой мяч. Он выиграл чемпионат мира и у меня нет слов, чтобы описать то, что он сделал. Нет слов», – сказал Кварацхелия.
Напомним, что церемония награждения премией Золотой мяч 2023 проходит сегодня, 30 октября, во французском Париже.
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