Хвича КВАРАЦХЕЛИЯ: «Лео Месси заслуживает выиграть Золотой мяч»

Полузащитник итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия поделился мнением о том, кто должен взять Золотой мяч 2023.

«Лео Месси заслуживает выиграть Золотой мяч. Он выиграл чемпионат мира и у меня нет слов, чтобы описать то, что он сделал. Нет слов», – сказал Кварацхелия.

Напомним, что церемония награждения премией Золотой мяч 2023 проходит сегодня, 30 октября, во французском Париже.