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30 октября 2023, 21:33 | Обновлено 30 октября 2023, 22:08
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0

Хвича КВАРАЦХЕЛИЯ: «Лео Месси заслуживает выиграть Золотой мяч»

Полузащитник «Наполи» – о том, кто должен взять Золотой мяч 2023

30 октября 2023, 21:33 | Обновлено 30 октября 2023, 22:08
299
0
Хвича КВАРАЦХЕЛИЯ: «Лео Месси заслуживает выиграть Золотой мяч»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

Полузащитник итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия поделился мнением о том, кто должен взять Золотой мяч 2023.

«Лео Месси заслуживает выиграть Золотой мяч. Он выиграл чемпионат мира и у меня нет слов, чтобы описать то, что он сделал. Нет слов», – сказал Кварацхелия.

Напомним, что церемония награждения премией Золотой мяч 2023 проходит сегодня, 30 октября, во французском Париже.

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Хвича Кварацхелия Лионель Месси Золотой мяч Наполи Серия A чемпионат Италии по футболу
Источник Фабрицио Романо
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