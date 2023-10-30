Обошлись без Коваленко. Эмполи крупно проиграл Аталанте
Тосканцы проиграли на своем поле без шансов
30 октября в матче 10-го тура чемпионата Италии отношения выяснили «Эмполи» и «Аталанта».
Игра, состоявшаяся на поле тосканцев, завершилась их разгромным поражение со счетом 0:3.
Героем встречи стал нападающий бергамасков Джанлука Скамакка, ставший автором дубля и одной голевой передачи.
В составе «Эмполи» всю игру на скамейке запасных провел украинский полузащитник Виктор Коваленко.
В таблице Серии А «Эмполи» занимает 18-е место с 7 очками. «Аталанта» на 4-й позиции, имея 19 пунктов.
Серия А. 9-й тур
Эмполи – Аталанта – 0:3
Голы: Скамакка, 5, Копмайнерс, 29, Скамакка, 51.
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