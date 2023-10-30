30 октября в матче 10-го тура чемпионата Италии отношения выяснили «Эмполи» и «Аталанта».

Игра, состоявшаяся на поле тосканцев, завершилась их разгромным поражение со счетом 0:3.

Героем встречи стал нападающий бергамасков Джанлука Скамакка, ставший автором дубля и одной голевой передачи.

В составе «Эмполи» всю игру на скамейке запасных провел украинский полузащитник Виктор Коваленко.

В таблице Серии А «Эмполи» занимает 18-е место с 7 очками. «Аталанта» на 4-й позиции, имея 19 пунктов.

Серия А. 9-й тур

Эмполи – Аталанта – 0:3

Голы: Скамакка, 5, Копмайнерс, 29, Скамакка, 51.