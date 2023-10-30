Киммих получил наказание за удаление в матче против Дармштадта

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих получил дисквалификацию на 2 матча чемпионата Германии.

Киммих в матче 9-го тура Бундеслиги с «Дармштадтом» (8:0) был удален с поля за фол последней надежды на 4-й минуте. Он после потери мяча перед своей штрафной умышленно схватил руками игрока соперника, который выходил один на один с вратарем.

Спортивный суд Немецкого футбольного союза отстранил Киммиха за неспортивное поведение на два ближайших матча сезона. Таким образом, Йозуа пропустит поединки «Баварии» против дортмундской «Боруссии» и «Хайденхайма».