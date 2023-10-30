Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Киммих получил наказание за удаление в матче против Дармштадта
Германия
30 октября 2023, 21:05 | Обновлено 30 октября 2023, 21:16
215
0

Киммих получил наказание за удаление в матче против Дармштадта

Хавбек «Баварии» дисквалифицирован

30 октября 2023, 21:05 | Обновлено 30 октября 2023, 21:16
215
0
Киммих получил наказание за удаление в матче против Дармштадта
Getty Images/Global Images Ukraine. Йозуа Киммих

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих получил дисквалификацию на 2 матча чемпионата Германии.

Киммих в матче 9-го тура Бундеслиги с «Дармштадтом» (8:0) был удален с поля за фол последней надежды на 4-й минуте. Он после потери мяча перед своей штрафной умышленно схватил руками игрока соперника, который выходил один на один с вратарем.

Спортивный суд Немецкого футбольного союза отстранил Киммиха за неспортивное поведение на два ближайших матча сезона. Таким образом, Йозуа пропустит поединки «Баварии» против дортмундской «Боруссии» и «Хайденхайма».

По теме:
Онана – 23-й в номинации на ЗМ, Гризманн занял 21-ю строчку
Мануэль НОЙЕР: «Сейчас тер Штеген – первый номер сборной»
Айнтрахт – Боруссия Д – 3:3. Феерия забитых мячей. Видео голов, обзор
Йозуа Киммих Бундеслига дисквалификация Бавария Дармштадт
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Наказан за поцелуй. ФИФА дисквалифицировала Рубиалеса на три года
Футбол | 30 октября 2023, 13:45 7
Наказан за поцелуй. ФИФА дисквалифицировала Рубиалеса на три года
Наказан за поцелуй. ФИФА дисквалифицировала Рубиалеса на три года

Луис Рубиалес отстранен от футбольной деятельности

Что случилось после 5:3? Пегула обыграла Рыбакину на старте WTA Finals 2023
Теннис | 30 октября 2023, 01:40 0
Что случилось после 5:3? Пегула обыграла Рыбакину на старте WTA Finals 2023
Что случилось после 5:3? Пегула обыграла Рыбакину на старте WTA Finals 2023

Джессика в двух сетах закрыла Елену в 1-м туре группы «Бакалар»

Легендарный боксер рассказал, почему Фьюри так плохо провел бой с Нганну
Бокс | 30.10.2023, 08:10
Легендарный боксер рассказал, почему Фьюри так плохо провел бой с Нганну
Легендарный боксер рассказал, почему Фьюри так плохо провел бой с Нганну
Титул Снигур, Синнер убрал нейтралов, дубль Беатрис, унижение Соболенко
Теннис | 30.10.2023, 07:00
Титул Снигур, Синнер убрал нейтралов, дубль Беатрис, унижение Соболенко
Титул Снигур, Синнер убрал нейтралов, дубль Беатрис, унижение Соболенко
Журналист: «Если Динамо проиграет Шахтеру, то изменения будут мгновенными»
Футбол | 30.10.2023, 21:00
Журналист: «Если Динамо проиграет Шахтеру, то изменения будут мгновенными»
Журналист: «Если Динамо проиграет Шахтеру, то изменения будут мгновенными»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр Усик назвал свой счет в бою Фьюри – Нганну
Александр Усик назвал свой счет в бою Фьюри – Нганну
30.10.2023, 07:33
Бокс
Блохин и компания. 6 самых молодых обладателей Золотого мяча в истории
Блохин и компания. 6 самых молодых обладателей Золотого мяча в истории
30.10.2023, 13:09 4
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Кривбасс и Полесье укрепились на вершине
Турнирная таблица УПЛ. Кривбасс и Полесье укрепились на вершине
29.10.2023, 20:15 77
Футбол
Промоутер Тайсона Фьюри: «Боя с Усиком в декабре не будет»
Промоутер Тайсона Фьюри: «Боя с Усиком в декабре не будет»
29.10.2023, 11:34 16
Бокс
Фаны Марселя атаковали автобус Лиона. Пострадал Фабио Гроссо. Игра отменена
Фаны Марселя атаковали автобус Лиона. Пострадал Фабио Гроссо. Игра отменена
29.10.2023, 22:05 63
Футбол
Экс-хавбек Шахтера может дебютировать в сборной Бразилии. Ему 32 года
Экс-хавбек Шахтера может дебютировать в сборной Бразилии. Ему 32 года
28.10.2023, 17:27 3
Футбол
Холифилд рассказал, что его больше всего удивило в бою Фьюри – Нганну
Холифилд рассказал, что его больше всего удивило в бою Фьюри – Нганну
29.10.2023, 14:55
Бокс
Король побывал в нокдауне. Фьюри одержал трудную победу над Нганну по очкам
Король побывал в нокдауне. Фьюри одержал трудную победу над Нганну по очкам
29.10.2023, 02:30 58
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем