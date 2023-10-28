Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Безумный матч Баварии. 8 голов за тайм, три удаления, гол с центра поля
Чемпионат Германии
Аугсбург
28.10.2023 16:30 – FT 3 : 2
Вольфсбург
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
28 октября 2023, 18:31 | Обновлено 28 октября 2023, 18:51
896
1

Безумный матч Баварии. 8 голов за тайм, три удаления, гол с центра поля

Результаты матчей тура Бундеслиги

28 октября 2023, 18:31 | Обновлено 28 октября 2023, 18:51
896
1
Безумный матч Баварии. 8 голов за тайм, три удаления, гол с центра поля
Getty Images/Global Images Ukraine

Очередной матч чемпионата Германии получился ярким для Баварии, которая повеселилась в поединке против Дармштадта.

Мюнхенская команда оформила восемь голов (все восемь во втором тайме), а Гарри Кейн забил три гола, в том числе ударом с центра поля. По дублю оформили Мусиала и Сане.

В первом тайме зрители увидели сразу три удаления (одно у хозяев и два у гостей). Бавария лидирует в таблице, но Байер при матче в запасе отстает на один пункт.

Нельзя пройти мимо Униона. Берлинская команда, которая в нынешнем сезоне дебютировала в Лиге чемпионов, проиграла десятый матч подряд во всех турнирах.

Чемпионат Германии. 9-й тур

Бавария - Дармштадт 8:0
Голы: Кейн, 51, 69, 88, Сане, 56, 64, Мусиала, 60, 76, Мюллер, 71

Аугсбург - Вольфсбург 3:2
Голы: Тьетц, 17, Борнау, 79, Иглс, 81 - Винд, 35, Майер, 45

Боруссия М - Хайденхайм 2:1
Голы: Плеа, 4, Ференбах, 52 (в свои ворота) - Динки, 38

Штутгарт - Хоффенхайм 2:3
Голы: Фюрих, 61, Ундав, 74 - Промел, 5, Вегхорст, 21, Сков, 66

Вердер - Унион 2:0
Голы: Кнохе, 38 (в свои ворота), Дукш, 74

По теме:
ВИДЕО. Кейн забил Дармштадту со своей половины поля
В первом тайме матча Бавария – Дармштадт удалили трех футболистов
Президент Баварии: «Хотел бы, чтобы Мусиала оставался с нами подольше»
Бавария Гарри Кейн чемпионат Германии по футболу Дармштадт Вердер Хоффенхайм Штутгарт Боруссия Менхенгладбах Унион Берлин Вольфсбург Хайденхайм Аугсбург
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Колос – Динамо – 1:1. Киевляне снова без победы. Видео голов и обзор
Футбол | 28 октября 2023, 18:10 1
Колос – Динамо – 1:1. Киевляне снова без победы. Видео голов и обзор
Колос – Динамо – 1:1. Киевляне снова без победы. Видео голов и обзор

Третий матч Динамо без побед

WTA Elite Trophy 2023. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Теннис | 28 октября 2023, 08:55 0
WTA Elite Trophy 2023. Расписание и результаты матчей (обновляется)
WTA Elite Trophy 2023. Расписание и результаты матчей (обновляется)

Соревнования пройдут в Чжухае с 24 по 29 октября

В Челси рассказали, почему Мудрик не попал в заявку на матч АПЛ
Футбол | 28.10.2023, 14:05
В Челси рассказали, почему Мудрик не попал в заявку на матч АПЛ
В Челси рассказали, почему Мудрик не попал в заявку на матч АПЛ
Падение продолжается. Динамо в меньшинстве упустило победу над Колосом
Футбол | 28.10.2023, 16:57
Падение продолжается. Динамо в меньшинстве упустило победу над Колосом
Падение продолжается. Динамо в меньшинстве упустило победу над Колосом
Британец тяжелее. Фьюри и Нганну прошли церемонию взвешивания
Бокс | 27.10.2023, 19:05
Британец тяжелее. Фьюри и Нганну прошли церемонию взвешивания
Британец тяжелее. Фьюри и Нганну прошли церемонию взвешивания
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
pol-55
1й гол самий важливий,додав впевненості,потім хитрий розіграш штрафного-асист,5й шедевр зі своєї половини поля,два гола після того як його вже знесли і все це Гаррі! Лагідний вихід Ноєра,впав за м*ячем аж 89хв,і жаль другого воротаря,хоча він багато відбивав.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Усик встретился с Фьюри в Саудовской Аравии. Украинец поднял Тайсона
ВИДЕО. Усик встретился с Фьюри в Саудовской Аравии. Украинец поднял Тайсона
27.10.2023, 22:30 16
Бокс
Майк Тайсон назвал самого стойкого боксера современности
Майк Тайсон назвал самого стойкого боксера современности
27.10.2023, 10:07 1
Бокс
Боец, спарринговавший с Усиком и Фьюри, сделал прогноз на их бой
Боец, спарринговавший с Усиком и Фьюри, сделал прогноз на их бой
27.10.2023, 11:45
Бокс
ВИДЕО. Устроили трэш-ток. Фьюри и Нганну провели дуэль взглядов
ВИДЕО. Устроили трэш-ток. Фьюри и Нганну провели дуэль взглядов
26.10.2023, 22:39 3
Бокс
Вице-чемпионов мира по socca из Украины не допустили на ЧМ по мини-футболу
Вице-чемпионов мира по socca из Украины не допустили на ЧМ по мини-футболу
27.10.2023, 05:01 4
Футбол
Игорь БОЙКО: «Пушич – это вообще что-то очень странное»
Игорь БОЙКО: «Пушич – это вообще что-то очень странное»
26.10.2023, 18:59 5
Футбол
Цыганков круче Довбика. Стали известны оценки за матч Жирона – Сельта
Цыганков круче Довбика. Стали известны оценки за матч Жирона – Сельта
28.10.2023, 01:37 2
Футбол
Украина сенсационно проиграла Таиланду на ЧМ. Теперь надо побеждать Чехию
Украина сенсационно проиграла Таиланду на ЧМ. Теперь надо побеждать Чехию
28.10.2023, 10:23 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем