Безумный матч Баварии. 8 голов за тайм, три удаления, гол с центра поля

Очередной матч чемпионата Германии получился ярким для Баварии, которая повеселилась в поединке против Дармштадта.

Мюнхенская команда оформила восемь голов (все восемь во втором тайме), а Гарри Кейн забил три гола, в том числе ударом с центра поля. По дублю оформили Мусиала и Сане.

В первом тайме зрители увидели сразу три удаления (одно у хозяев и два у гостей). Бавария лидирует в таблице, но Байер при матче в запасе отстает на один пункт.

Нельзя пройти мимо Униона. Берлинская команда, которая в нынешнем сезоне дебютировала в Лиге чемпионов, проиграла десятый матч подряд во всех турнирах.

Чемпионат Германии. 9-й тур

Бавария - Дармштадт 8:0

Голы: Кейн, 51, 69, 88, Сане, 56, 64, Мусиала, 60, 76, Мюллер, 71

Аугсбург - Вольфсбург 3:2

Голы: Тьетц, 17, Борнау, 79, Иглс, 81 - Винд, 35, Майер, 45

Боруссия М - Хайденхайм 2:1

Голы: Плеа, 4, Ференбах, 52 (в свои ворота) - Динки, 38

Штутгарт - Хоффенхайм 2:3

Голы: Фюрих, 61, Ундав, 74 - Промел, 5, Вегхорст, 21, Сков, 66

Вердер - Унион 2:0

Голы: Кнохе, 38 (в свои ворота), Дукш, 74