WTA: «Старались обеспечить соответствие корта в Канкуне строгим стандартам»
Ассоциация отреагировала на недовольство Арины Соболенко условиями на Итоговом турнире
Женская теннисная ассоциация (WTA) ответила на недовольство лидера мирового рейтинга Арины Соболенко условиями на Итоговом турнире WTA 2023 в мексиканском Канкуне.
«Мы рады впервые провести Итоговый турнир в Канкуне и много работали над строительством стадиона, где сыграют восемь лучших теннисисток и женских пар. Команда старалась в режиме ускоренного графика, несмотря на плохую погоду, чтобы обеспечить соответствие стадиона и корта нашим строгим стандартам. Очень ждем матчей перед энергичными болельщиками в Канкуне», – сообщила WTA.
Напомним, что Итоговый турнир WTA проходит с 29 октября по 5 ноября.
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