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  4. WTA: «Старались обеспечить соответствие корта в Канкуне строгим стандартам»
WTA
30 октября 2023, 20:59 | Обновлено 30 октября 2023, 21:02
247
2

WTA: «Старались обеспечить соответствие корта в Канкуне строгим стандартам»

Ассоциация отреагировала на недовольство Арины Соболенко условиями на Итоговом турнире

30 октября 2023, 20:59 | Обновлено 30 октября 2023, 21:02
247
2
WTA: «Старались обеспечить соответствие корта в Канкуне строгим стандартам»
estadodeltiempo.mx

Женская теннисная ассоциация (WTA) ответила на недовольство лидера мирового рейтинга Арины Соболенко условиями на Итоговом турнире WTA 2023 в мексиканском Канкуне.

«Мы рады впервые провести Итоговый турнир в Канкуне и много работали над строительством стадиона, где сыграют восемь лучших теннисисток и женских пар. Команда старалась в режиме ускоренного графика, несмотря на плохую погоду, чтобы обеспечить соответствие стадиона и корта нашим строгим стандартам. Очень ждем матчей перед энергичными болельщиками в Канкуне», – сообщила WTA.

Напомним, что Итоговый турнир WTA проходит с 29 октября по 5 ноября.

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Итоговый турнир WTA Арина Соболенко
Источник The Independent
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Комментарии 2
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Falko
Вам чехі пропонували все готове, але ви вибрали "будівельний майданчик" у Мексиці, а тепер жалієтесь, що часу було обмаль. І хто вам тепер доктор?
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