WTA: «Старались обеспечить соответствие корта в Канкуне строгим стандартам»

Женская теннисная ассоциация (WTA) ответила на недовольство лидера мирового рейтинга Арины Соболенко условиями на Итоговом турнире WTA 2023 в мексиканском Канкуне.

«Мы рады впервые провести Итоговый турнир в Канкуне и много работали над строительством стадиона, где сыграют восемь лучших теннисисток и женских пар. Команда старалась в режиме ускоренного графика, несмотря на плохую погоду, чтобы обеспечить соответствие стадиона и корта нашим строгим стандартам. Очень ждем матчей перед энергичными болельщиками в Канкуне», – сообщила WTA.

Напомним, что Итоговый турнир WTA проходит с 29 октября по 5 ноября.