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WTA
30 октября 2023, 20:36 | Обновлено 30 октября 2023, 21:01
711
3

Арина СОБОЛЕНКО: «Чувствую неуважение со стороны WTA»

Арина Соболенко недовольна организацией Итогового турнира WTA 2023

30 октября 2023, 20:36 | Обновлено 30 октября 2023, 21:01
711
3
Арина СОБОЛЕНКО: «Чувствую неуважение со стороны WTA»
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко

Лидер мирового рейтинга WTA Арина Соболенко пожаловалась на уровень организации Итогового турнира WTA 2023.

«Должна сказать, что очень разочарована WTA и Итоговым турниром. Как теннисистка, чувствую неуважение со стороны WTA. Думаю, как и мы все. Не такого уровня организации ожидаем от Итогового турнира. Если честно, то часто не чувствую себя в безопасности, когда двигаюсь по этому корту, отскок мяча все время нестабильный и только вчера мы впервые тренировались на этом корте.

Когда на кон поставлено очень много, для меня такое неприемлемо», – сказала Соболенко.

Напомним, что Итоговый турнир WTA 2023 начался в воскресенье, 29 октября, и продлится до воскресенья, 5 ноября. Арина Соболенко в первом матче обыграла греческую теннисистку Марию Саккари, отдав только один гейм.

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Итоговый турнир WTA Арина Соболенко
Источник The Independent
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Комментарии 3
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Frank Pider
Аринка на трансика-ледибоя похожа Такие нравятся нашему СерГею из Яготина (это же Войцеховский-Яновский-Абдураззоков)   
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+2
Макс Максов
Так, а яка до тебе має бути повага!?
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+2
Vitason
Поваги захотіла,приїдь подивись в Україну,що твій Лукаш с Путлером тут натворили і потім зрозумієш чому до тебе неповага!! Тупиця!
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+1
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