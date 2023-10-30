Арина СОБОЛЕНКО: «Чувствую неуважение со стороны WTA»
Арина Соболенко недовольна организацией Итогового турнира WTA 2023
Лидер мирового рейтинга WTA Арина Соболенко пожаловалась на уровень организации Итогового турнира WTA 2023.
«Должна сказать, что очень разочарована WTA и Итоговым турниром. Как теннисистка, чувствую неуважение со стороны WTA. Думаю, как и мы все. Не такого уровня организации ожидаем от Итогового турнира. Если честно, то часто не чувствую себя в безопасности, когда двигаюсь по этому корту, отскок мяча все время нестабильный и только вчера мы впервые тренировались на этом корте.
Когда на кон поставлено очень много, для меня такое неприемлемо», – сказала Соболенко.
Напомним, что Итоговый турнир WTA 2023 начался в воскресенье, 29 октября, и продлится до воскресенья, 5 ноября. Арина Соболенко в первом матче обыграла греческую теннисистку Марию Саккари, отдав только один гейм.
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