Арина СОБОЛЕНКО: «Чувствую неуважение со стороны WTA»

Лидер мирового рейтинга WTA Арина Соболенко пожаловалась на уровень организации Итогового турнира WTA 2023.

«Должна сказать, что очень разочарована WTA и Итоговым турниром. Как теннисистка, чувствую неуважение со стороны WTA. Думаю, как и мы все. Не такого уровня организации ожидаем от Итогового турнира. Если честно, то часто не чувствую себя в безопасности, когда двигаюсь по этому корту, отскок мяча все время нестабильный и только вчера мы впервые тренировались на этом корте.

Когда на кон поставлено очень много, для меня такое неприемлемо», – сказала Соболенко.

Напомним, что Итоговый турнир WTA 2023 начался в воскресенье, 29 октября, и продлится до воскресенья, 5 ноября. Арина Соболенко в первом матче обыграла греческую теннисистку Марию Саккари, отдав только один гейм.