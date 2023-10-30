Джесси Лингард снова будет искать новую команду

Английский полузащитник Джесси Лингард покинул расположение «Аль-Иттифака», потому что у клуба нет места, чтобы заявить игрока на сезон, сообщает издание Daily Star.

Также проблемой стало то, что 30-летний футболист запросил слишком высокую зарплату. Джесси тренировался с командой Джеррарда около 1 месяца, но сейчас ему придется искать новый клуб. Также во время сентябрьской международной паузы Лингард был близок к возвращению в «Вест Хэм», но в итоге «молотобойцы» отказались от кандидатуры англичанина.

В прошлом сезоне Джесси Лингард выступал за «Ноттингем Форест», но в 17 матчах АПЛ не сумел отметиться ни одним результативным действием.