БЕССМЕРТНЫЙ: «Рад, что ребята почувствовали уровень команды, играющей в ЛЧ»

Главный тренер сумской «Виктории» Анатолий Бессмертный поделился впечатлениями после поражения от донецкого «Шахтера» в Кубке Украины.

«Хотим занимать высокие места, но двигаемся от игры к игре. Мы сегодня думали не о будущих соперниках, а о «Шахтере». Считаю, игроки отдали все силы, и радуюсь, что ребята почувствовали уровень команды, играющей в Лиге чемпионов. Благодаря командным действиям, характеру и отдаче на поле. Я думал, что «Шахтер» проведет ротацию состава, но соперник заменил нескольких игроков после матча с «Барселоной», в поединке с которой выглядел достойно», – сказал Бессмертный.

Напомним, что «Виктория» в Киеве уступила «Шахтеру» со счетом 0:3.