Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. БЕССМЕРТНЫЙ: «Рад, что ребята почувствовали уровень команды, играющей в ЛЧ»
Кубок Украины
30 октября 2023, 20:00 | Обновлено 30 октября 2023, 21:08
431
0

БЕССМЕРТНЫЙ: «Рад, что ребята почувствовали уровень команды, играющей в ЛЧ»

Главный тренер «Виктории» – о поражении от «Шахтера» в Кубке Украины

30 октября 2023, 20:00 | Обновлено 30 октября 2023, 21:08
431
0
БЕССМЕРТНЫЙ: «Рад, что ребята почувствовали уровень команды, играющей в ЛЧ»
ФК Виктория. Анатолий Бессмертный

Главный тренер сумской «Виктории» Анатолий Бессмертный поделился впечатлениями после поражения от донецкого «Шахтера» в Кубке Украины.

«Хотим занимать высокие места, но двигаемся от игры к игре. Мы сегодня думали не о будущих соперниках, а о «Шахтере». Считаю, игроки отдали все силы, и радуюсь, что ребята почувствовали уровень команды, играющей в Лиге чемпионов. Благодаря командным действиям, характеру и отдаче на поле. Я думал, что «Шахтер» проведет ротацию состава, но соперник заменил нескольких игроков после матча с «Барселоной», в поединке с которой выглядел достойно», – сказал Бессмертный.

Напомним, что «Виктория» в Киеве уступила «Шахтеру» со счетом 0:3.

По теме:
Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ: «С Пушичем очень легко работать»
Журналист: «Если Динамо проиграет Шахтеру, то изменения будут мгновенными»
Марино ПУШИЧ: «Видел игры Динамо, но вам ничего об этом не скажу»
Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Виктория Сумы (Николаевка) Анатолий Бессмертный
Источник ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Наказан за поцелуй. ФИФА дисквалифицировала Рубиалеса на три года
Футбол | 30 октября 2023, 13:45 7
Наказан за поцелуй. ФИФА дисквалифицировала Рубиалеса на три года
Наказан за поцелуй. ФИФА дисквалифицировала Рубиалеса на три года

Луис Рубиалес отстранен от футбольной деятельности

Блохин и компания. 6 самых молодых обладателей Золотого мяча в истории
Футбол | 30 октября 2023, 13:09 4
Блохин и компания. 6 самых молодых обладателей Золотого мяча в истории
Блохин и компания. 6 самых молодых обладателей Золотого мяча в истории

Пока позициям рекордсмена ничего не угрожает…

Александр Усик назвал свой счет в бою Фьюри – Нганну
Бокс | 30.10.2023, 07:33
Александр Усик назвал свой счет в бою Фьюри – Нганну
Александр Усик назвал свой счет в бою Фьюри – Нганну
Нганну объяснил, почему его засудили в бою с Фьюри
Бокс | 30.10.2023, 10:27
Нганну объяснил, почему его засудили в бою с Фьюри
Нганну объяснил, почему его засудили в бою с Фьюри
Лучший вратарь ЧМ – 15-й в номинации на ЗМ, Салах – занял 11-ю строчку
Футбол | 30.10.2023, 20:17
Лучший вратарь ЧМ – 15-й в номинации на ЗМ, Салах – занял 11-ю строчку
Лучший вратарь ЧМ – 15-й в номинации на ЗМ, Салах – занял 11-ю строчку
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Усик смотрел бой Фьюри на трибунах вместе с Криштиану Роналду
ВИДЕО. Усик смотрел бой Фьюри на трибунах вместе с Криштиану Роналду
29.10.2023, 03:23 3
Бокс
Нганну рассказал, что кричал Тайсону Фьюри, когда отправил его в нокдаун
Нганну рассказал, что кричал Тайсону Фьюри, когда отправил его в нокдаун
30.10.2023, 08:36 4
Бокс
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Главное, что меня волнует – почему не смотрели VAR»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Главное, что меня волнует – почему не смотрели VAR»
28.10.2023, 17:39 30
Футбол
Холифилд рассказал, что его больше всего удивило в бою Фьюри – Нганну
Холифилд рассказал, что его больше всего удивило в бою Фьюри – Нганну
29.10.2023, 14:55
Бокс
ФОТО. Вау, что? Лицо Усика, когда Фьюри оказался в нокдауне на помосте
ФОТО. Вау, что? Лицо Усика, когда Фьюри оказался в нокдауне на помосте
29.10.2023, 05:37 4
Бокс
Турнирная таблица УПЛ. Кривбасс и Полесье укрепились на вершине
Турнирная таблица УПЛ. Кривбасс и Полесье укрепились на вершине
29.10.2023, 20:15 77
Футбол
Александр УСИК: «Конечно, я был удивлен нокдауном»
Александр УСИК: «Конечно, я был удивлен нокдауном»
29.10.2023, 10:49 2
Бокс
Невероятный Беллингем. Реал в Эль Класико вырвал победу у Барселоны
Невероятный Беллингем. Реал в Эль Класико вырвал победу у Барселоны
28.10.2023, 19:12 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем