Лучший вратарь ЧМ – 15-й в номинации на ЗМ, Салах – занял 11-ю строчку
Места с 15 по 11
France Football начал объявлять рейтинг лучших футболистов мира в 2023 году. Стало известно, кто занял места с 15-го по 11-е.
На 15-й строчке списка претендентов на «Золотой мяч» 2023 года оказался лучший голкипер Чемпионата мира 2022 года, вратарь английской «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес. 14-13 места между собой разделили новичок «Барселоны» Илкай Гюндоган и голкипер саудовского «Аль-Хиляля» Яссин Буну. 12-е место за собой оставил польский форвард «Барсы» Роберт Левандовски, а на 11-й строчке разместился вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах.
Начало церемонии награждения победителя – в 21:45 по киевскому времени.
2023 Men's Ballon d'Or ranking:— Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023
1️⃣1️⃣ Mohamed Salah
1️⃣2️⃣ Robert Lewandowski
1️⃣3️⃣ Yassine Bounou
1️⃣4️⃣ Ilkay Gündogan
1️⃣5️⃣ Emiliano Martinez#ballondor pic.twitter.com/eyh8lx1KXW
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