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30 октября 2023, 20:17 | Обновлено 30 октября 2023, 21:04
1978
0

Лучший вратарь ЧМ – 15-й в номинации на ЗМ, Салах – занял 11-ю строчку

Места с 15 по 11

30 октября 2023, 20:17 | Обновлено 30 октября 2023, 21:04
1978
0
Лучший вратарь ЧМ – 15-й в номинации на ЗМ, Салах – занял 11-ю строчку
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмилиано Мартинес

France Football начал объявлять рейтинг лучших футболистов мира в 2023 году. Стало известно, кто занял места с 15-го по 11-е.

На 15-й строчке списка претендентов на «Золотой мяч» 2023 года оказался лучший голкипер Чемпионата мира 2022 года, вратарь английской «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес. 14-13 места между собой разделили новичок «Барселоны» Илкай Гюндоган и голкипер саудовского «Аль-Хиляля» Яссин Буну. 12-е место за собой оставил польский форвард «Барсы» Роберт Левандовски, а на 11-й строчке разместился вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах.

Начало церемонии награждения победителя – в 21:45 по киевскому времени.

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Эмилиано Мартинес Илкай Гюндоган Яссин Буну Роберт Левандовски Мохамед Салах Золотой мяч
Источник Twitter
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