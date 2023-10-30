Лучший вратарь ЧМ – 15-й в номинации на ЗМ, Салах – занял 11-ю строчку

France Football начал объявлять рейтинг лучших футболистов мира в 2023 году. Стало известно, кто занял места с 15-го по 11-е.

На 15-й строчке списка претендентов на «Золотой мяч» 2023 года оказался лучший голкипер Чемпионата мира 2022 года, вратарь английской «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес. 14-13 места между собой разделили новичок «Барселоны» Илкай Гюндоган и голкипер саудовского «Аль-Хиляля» Яссин Буну. 12-е место за собой оставил польский форвард «Барсы» Роберт Левандовски, а на 11-й строчке разместился вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах.

Начало церемонии награждения победителя – в 21:45 по киевскому времени.