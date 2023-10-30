Виктор ВАЦКО: «Тактика Пушича знакома Шахтеру со времен Де Дзерби»

Известный комментатор Виктор Вацко поделился впечатлениями игроков донецкого «Шахтера» нового главного тренера Марино Пушича.

«Из того, что я узнал из команды на условиях анонимности, пока положительное восприятие нового главного тренера.

В тактических требованиях Пушича много того, с чем команда знакома еще со времен работы с Де Дзерби. Возможно, не вся команда, но подавляющее большинство. Похожие требования взаимодействия с перемещением с и без мяча, выход из обороны. Пушич на тактическом занятии перед матчем с «Барселоной» (1:2) на видео показал эти моменты и все это быстро и легко восприняли, ведь это что-то, что они уже знают, делали и умеют.

Пушич сейчас интегрирован в тренировочный процесс. Он лично проводит тренировки, теоретические занятия, многое объясняет, акцентирует на мелочах. Все это у него на позитиве. Даже замечания он делает в положительной форме без спеси в стиле Виталия Кварцяного», – рассказал Вацко.

Напомним, что сегодня, 30 октября, в четвертьфинале Кубка Украины «Шахтер» в Киеве со счетом 3:0 обыграл сумскую «Викторию».