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  4. Виктор ВАЦКО: «Тактика Пушича знакома Шахтеру со времен Де Дзерби»
Украина. Премьер лига
30 октября 2023, 18:51 | Обновлено 30 октября 2023, 19:00
608
0

Виктор ВАЦКО: «Тактика Пушича знакома Шахтеру со времен Де Дзерби»

Известный комментатор – о впечатлениях игроков «Шахтера» от Марино Пушича

30 октября 2023, 18:51 | Обновлено 30 октября 2023, 19:00
608
0
Виктор ВАЦКО: «Тактика Пушича знакома Шахтеру со времен Де Дзерби»
Instagram. Виктор Вацко

Известный комментатор Виктор Вацко поделился впечатлениями игроков донецкого «Шахтера» нового главного тренера Марино Пушича.

«Из того, что я узнал из команды на условиях анонимности, пока положительное восприятие нового главного тренера.

В тактических требованиях Пушича много того, с чем команда знакома еще со времен работы с Де Дзерби. Возможно, не вся команда, но подавляющее большинство. Похожие требования взаимодействия с перемещением с и без мяча, выход из обороны. Пушич на тактическом занятии перед матчем с «Барселоной» (1:2) на видео показал эти моменты и все это быстро и легко восприняли, ведь это что-то, что они уже знают, делали и умеют.

Пушич сейчас интегрирован в тренировочный процесс. Он лично проводит тренировки, теоретические занятия, многое объясняет, акцентирует на мелочах. Все это у него на позитиве. Даже замечания он делает в положительной форме без спеси в стиле Виталия Кварцяного», – рассказал Вацко.

Напомним, что сегодня, 30 октября, в четвертьфинале Кубка Украины «Шахтер» в Киеве со счетом 3:0 обыграл сумскую «Викторию».

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Виктор Вацко Шахтер Донецк Марино Пушич чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник Вацко Live
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