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  4. Коко Гофф – Онс Жабер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
30 октября 2023, 17:53 |
285
0

Коко Гофф – Онс Жабер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча группового раунда Итогового турнира WTA

30 октября 2023, 17:53 |
285
0
Коко Гофф – Онс Жабер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гофф

В ночь с понедельника на вторник состоятся два матча на Итоговом турнире WTA в Канкуне (Мексика).

Во второй игровой день на корты выйдут участницы группы Четумаль. Во втором матче сразятся ​​Коко Гофф из США и Онс Жабер из Туниса. Ориентировочное время начала встречи – в 02:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли 4 раза, счет равный.

В первом матче игрового дня в этом квартете сразятся ​Ига Свёнтек и Маркета Вондроушова.

Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей

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Коко Гофф Онс Жабер Итоговый турнир WTA смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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