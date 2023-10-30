Коко Гофф – Онс Жабер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь с понедельника на вторник состоятся два матча на Итоговом турнире WTA в Канкуне (Мексика).

Во второй игровой день на корты выйдут участницы группы Четумаль. Во втором матче сразятся ​​Коко Гофф из США и Онс Жабер из Туниса. Ориентировочное время начала встречи – в 02:00 по Киеву.

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Ранее теннисистки играли 4 раза, счет равный.

В первом матче игрового дня в этом квартете сразятся ​Ига Свёнтек и Маркета Вондроушова.

Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей

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