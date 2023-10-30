Ига Свёнтек – Маркета Вондроушова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча группового раунда Итогового турнира WTA
В ночь с понедельника на вторник состоятся два матча на Итоговом турнире WTA в Канкуне (Мексика).
Во второй игровой день на корты выйдут участницы группы Четумаль. В первом матче сразятся Ига Свёнтек из Польши и Маркета Вондроушова из Чехии. Время начала встречи – в 00:00 по Киеву.
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Ранее теннисистки играли 2 раза, полька выиграла оба поединка.
Во втором матче игрового дня в этом квартете сразятся Коко Гофф из США и Онс Жабер из Туниса.
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
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