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WTA
30 октября 2023, 17:42 | Обновлено 30 октября 2023, 17:52
137
0

Ига Свёнтек – Маркета Вондроушова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча группового раунда Итогового турнира WTA

30 октября 2023, 17:42 | Обновлено 30 октября 2023, 17:52
137
0
Ига Свёнтек – Маркета Вондроушова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

В ночь с понедельника на вторник состоятся два матча на Итоговом турнире WTA в Канкуне (Мексика).

Во второй игровой день на корты выйдут участницы группы Четумаль. В первом матче сразятся ​Ига Свёнтек из Польши и Маркета Вондроушова из Чехии. Время начала встречи – в 00:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли 2 раза, полька выиграла оба поединка.

Во втором матче игрового дня в этом квартете сразятся ​Коко Гофф из США и Онс Жабер из Туниса.

Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей

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Источник Sport.ua
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