БЕССМЕРТНЫЙ: «Ребята поняли, что сейчас предлагает современный футбол»

Главный тренер сумской «Виктории» Анатолий Бессмертный поделился впечатлениями после поражения донецкого «Шахтера» в Кубке Украины.

«Шахтер» в первом тайме имел преимущество и несколько переигрывал нас. Во втором тайме мы уже немного добавили и интереснее была игра. Где-то наши ребята не справились с нервами, где-то хорошо играл «Шахтер». Хоть мы и проиграли, но за команду не стыдно. Ребята старались, сыграли так, как могли. Мы понимаем, куда нам дальше двигаться и ребята поняли, что сейчас предлагает современный футбол: у нас не было такой интенсивности и темпа ни в одном из матчей. Где-то мы с этим не справились.

Мы понимаем, куда нам двигаться в плане скорости, скорости принятия решений, скорости работы с мячом и в плане интенсивности игры. Здесь нужно прибавлять. «Шахтер» под прессингом принимает мячи, а мы пока этого не можем делать на их фоне. Думаю, что ничего ужасного нет. Мы сами этого хотели, вышли в 1/4 финала Кубка Украины. Для ребят это наука, школа. Есть куда прибавлять», – рассказал Бессмертный.

Напомним, что «Виктория» в Киеве уступила «Шахтеру» со счетом 0:3.