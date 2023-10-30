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  4. Джон ВАН'Т СХИП: «Аяксу снова нужно найти дорогу наверх»
Нидерланды
30 октября 2023, 17:23 | Обновлено 30 октября 2023, 18:07
203
0

Джон ВАН'Т СХИП: «Аяксу снова нужно найти дорогу наверх»

Исполняющий обязанности главного тренера «Аякса» – о новом назначении

30 октября 2023, 17:23 | Обновлено 30 октября 2023, 18:07
203
0
Джон ВАН'Т СХИП: «Аяксу снова нужно найти дорогу наверх»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джон ван ’т Схип

Исполняющий обязанности главного тренера нидерландского «Аякса» Джон ван'т Схип поделился настроением после своего назначения на новое место работы.

«Рад, что соглашение заключили и с нетерпением жду начала работы в клубе, где когда-то для меня все началось. После разговоров со всеми вовлеченными в процесс людьми чувствую себя прекрасно. «Аяксу» снова нужно найти дорогу наверх и я рад ему с этим помочь», – сказал ван'т Схип.

Напомним, что Джон ван'т Схип в должности исполняющего обязанности главного тренера «Аякса» заменил Хедвигеса Мадуро, который работал после увольнения Мориса Стейна.

Сейчас, после восьми сыгранных матчей, «Аякс» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.

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Аякс чемпионат Нидерландов по футболу назначение тренера
Источник ФК Аякс
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