Джон ВАН'Т СХИП: «Аяксу снова нужно найти дорогу наверх»
Исполняющий обязанности главного тренера «Аякса» – о новом назначении
Исполняющий обязанности главного тренера нидерландского «Аякса» Джон ван'т Схип поделился настроением после своего назначения на новое место работы.
«Рад, что соглашение заключили и с нетерпением жду начала работы в клубе, где когда-то для меня все началось. После разговоров со всеми вовлеченными в процесс людьми чувствую себя прекрасно. «Аяксу» снова нужно найти дорогу наверх и я рад ему с этим помочь», – сказал ван'т Схип.
Напомним, что Джон ван'т Схип в должности исполняющего обязанности главного тренера «Аякса» заменил Хедвигеса Мадуро, который работал после увольнения Мориса Стейна.
Сейчас, после восьми сыгранных матчей, «Аякс» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Скорее всего, получит Месси
Франсис доказал себе, что не хуже соперника