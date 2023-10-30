Джон ВАН'Т СХИП: «Аяксу снова нужно найти дорогу наверх»

Исполняющий обязанности главного тренера нидерландского «Аякса» Джон ван'т Схип поделился настроением после своего назначения на новое место работы.

«Рад, что соглашение заключили и с нетерпением жду начала работы в клубе, где когда-то для меня все началось. После разговоров со всеми вовлеченными в процесс людьми чувствую себя прекрасно. «Аяксу» снова нужно найти дорогу наверх и я рад ему с этим помочь», – сказал ван'т Схип.

Напомним, что Джон ван'т Схип в должности исполняющего обязанности главного тренера «Аякса» заменил Хедвигеса Мадуро, который работал после увольнения Мориса Стейна.

Сейчас, после восьми сыгранных матчей, «Аякс» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.