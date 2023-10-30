Мануэль НОЙЕР: «Сейчас тер Штеген – первый номер сборной»
Голкипер «Баварии» – о конкуренции в сборной Германии
В субботу «Бавария» в девятом туре Бундеслиги разгромила «Дармштадт» 8:0. Этот матч для Мануэля Нойера был первым после 10-месячного перерыва, связанного с переломом ноги.
Опытный вратарь заявил, что на данный момент не претендует на статус основного вратаря сборной Германии, который сейчас принадлежит Марку-Андре тер Штегену из «Барселоны»:
«Безусловно, на данный момент он первый номер в сборной, но на данный момент я не думаю об этом. Сейчас я просто счастлив, что вернулся в игру, и что возвращение прошло хорошо».
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