Мануэль НОЙЕР: «Сейчас тер Штеген – первый номер сборной»

В субботу «Бавария» в девятом туре Бундеслиги разгромила «Дармштадт» 8:0. Этот матч для Мануэля Нойера был первым после 10-месячного перерыва, связанного с переломом ноги.

Опытный вратарь заявил, что на данный момент не претендует на статус основного вратаря сборной Германии, который сейчас принадлежит Марку-Андре тер Штегену из «Барселоны»:

«Безусловно, на данный момент он первый номер в сборной, но на данный момент я не думаю об этом. Сейчас я просто счастлив, что вернулся в игру, и что возвращение прошло хорошо».