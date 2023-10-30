Виталий РОМАН: «Александрия – сильная команда с хорошим тренером»

Защитник львовского «Руха» Виталий Роман прокомментировал ничью с «Александрией» (0:0) в матче 12-го тура Украинской Премьер-лиги:

«Игра была достаточно тяжелой. Напряжение чувствовалось до последней минуты. «Рух» и «Александрия» имели хорошие моменты, чтобы забить, но игра закончилась вничью – это закономерный результат.

Не удалось реализовать свои моменты. Также не хватало не хватило концентрации в защите, ведь мы позволили сопернику создать много возможностей вблизи наших ворот.

«Александрия» – сильная команда с хорошим тренером. Непросто играть против них и этот матч является доказательством этого».

После этого матча в активе львовян 20 очков в 11 поединках УПЛ. Это позволяет им занимать 5-ю строчку в турнирной таблице.