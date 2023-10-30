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  4. Виталий РОМАН: «Александрия – сильная команда с хорошим тренером»
Украина. Премьер лига
30 октября 2023, 16:24 |
98
0

Виталий РОМАН: «Александрия – сильная команда с хорошим тренером»

Защитник «Руха» прокомментировал ничью с «Александрией»

30 октября 2023, 16:24 |
98
0
Виталий РОМАН: «Александрия – сильная команда с хорошим тренером»
ФК Рух. Виталий Роман

Защитник львовского «Руха» Виталий Роман прокомментировал ничью с «Александрией» (0:0) в матче 12-го тура Украинской Премьер-лиги:

«Игра была достаточно тяжелой. Напряжение чувствовалось до последней минуты. «Рух» и «Александрия» имели хорошие моменты, чтобы забить, но игра закончилась вничью – это закономерный результат.

Не удалось реализовать свои моменты. Также не хватало не хватило концентрации в защите, ведь мы позволили сопернику создать много возможностей вблизи наших ворот.

«Александрия» – сильная команда с хорошим тренером. Непросто играть против них и этот матч является доказательством этого».

После этого матча в активе львовян 20 очков в 11 поединках УПЛ. Это позволяет им занимать 5-ю строчку в турнирной таблице.

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чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Рух Львов Рух - Александрия Виталий Роман
Источник ФК Рух Львов
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