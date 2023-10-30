Франция30 октября 2023, 16:21 |
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Гроссо наложили 13 швов на лице после атаки фанатов Марселя
Главный тренер «Лиона» получил серьезные ранения
30 октября 2023, 16:21 |
457
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Главный тренер «Лиона» Фабио Гроссо получил серьезные ранения лица в результате вчерашней атаки фанатов «Марселя» на командный автобус перед матчем 10-го тура французской Лиги 1.
По информации итальянских СМИ, Гроссо наложили 13 швов на лицо. Также пострадал ассистент главного тренера Раффаэле Лонго – он получил удар в глаз осколками разбитого стекла.
Напомним, матч «Марсель» – «Лион» был отменен. Сейчас полиция Марселя проводит расследование. «Марселю» грозит техническое поражение в этом матче.
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