Гроссо наложили 13 швов на лице после атаки фанатов Марселя

Главный тренер «Лиона» Фабио Гроссо получил серьезные ранения лица в результате вчерашней атаки фанатов «Марселя» на командный автобус перед матчем 10-го тура французской Лиги 1.

По информации итальянских СМИ, Гроссо наложили 13 швов на лицо. Также пострадал ассистент главного тренера Раффаэле Лонго – он получил удар в глаз осколками разбитого стекла.

Напомним, матч «Марсель» – «Лион» был отменен. Сейчас полиция Марселя проводит расследование. «Марселю» грозит техническое поражение в этом матче.