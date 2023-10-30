Италия30 октября 2023, 15:52 |
651
1
После матча Наполи – Милан под стадионом обнаружили труп мужчины
Он пытался попасть на стадион без билета
30 октября 2023, 15:52 |
651
1
Вчера «Наполи» в матче 10-го тура Серии А в Неаполе сыграл вничью 2:2 с «Миланом». После поединка на подземной парковке под стадионом «Сан-Паоло» имени Диего Марадоны возле гостевого сектора был обнаружен труп мужчины.
Как выяснили СМИ, двое фанатов пытались пробраться на трибуны стадиона без билетов через тоннель. Погибший мужчина попытался взобраться на трибуну, но упал с высоты 20 метров. После этого его друг от идеи попасть на трибуны отказался, столкнувшись с препятствием в виде упавшей балки.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 30 октября 2023, 13:27 0
Скорее всего, получит Месси
Бокс | 30 октября 2023, 08:10 0
Риддик Боу советует Тайсону в ближайшее время не драться с Усиком
Бокс | 29.10.2023, 20:41
Футбол | 30.10.2023, 15:29
Бокс | 30.10.2023, 08:36
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
южане... после падения Рима северная часть нынешней Италии была по сути германизирована, а южная попала под африканское влияние.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
29.10.2023, 11:34 16
29.10.2023, 00:50 2
29.10.2023, 05:37 4
29.10.2023, 03:23 3
29.10.2023, 10:49 2
28.10.2023, 17:27 3
28.10.2023, 19:12 25
28.10.2023, 21:30 2