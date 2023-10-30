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  4. После матча Наполи – Милан под стадионом обнаружили труп мужчины
Италия
30 октября 2023, 15:52 |
651
1

После матча Наполи – Милан под стадионом обнаружили труп мужчины

Он пытался попасть на стадион без билета

30 октября 2023, 15:52 |
651
1
После матча Наполи – Милан под стадионом обнаружили труп мужчины
Getty Images/Global Images Ukraine

Вчера «Наполи» в матче 10-го тура Серии А в Неаполе сыграл вничью 2:2 с «Миланом». После поединка на подземной парковке под стадионом «Сан-Паоло» имени Диего Марадоны возле гостевого сектора был обнаружен труп мужчины.

Как выяснили СМИ, двое фанатов пытались пробраться на трибуны стадиона без билетов через тоннель. Погибший мужчина попытался взобраться на трибуну, но упал с высоты 20 метров. После этого его друг от идеи попасть на трибуны отказался, столкнувшись с препятствием в виде упавшей балки.

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Источник Corriere dello Sport
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Gargantua
южане...  после падения Рима северная часть нынешней Италии была по сути германизирована, а южная попала под африканское влияние.
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