После матча Наполи – Милан под стадионом обнаружили труп мужчины

Вчера «Наполи» в матче 10-го тура Серии А в Неаполе сыграл вничью 2:2 с «Миланом». После поединка на подземной парковке под стадионом «Сан-Паоло» имени Диего Марадоны возле гостевого сектора был обнаружен труп мужчины.

Как выяснили СМИ, двое фанатов пытались пробраться на трибуны стадиона без билетов через тоннель. Погибший мужчина попытался взобраться на трибуну, но упал с высоты 20 метров. После этого его друг от идеи попасть на трибуны отказался, столкнувшись с препятствием в виде упавшей балки.