Почему Месси должен выиграть Золотой мяч-2023

30 октября в Париже на торжественной вечеринке огласят победителя «Золотого мяча» – главного индивидуального приза в мировом футболе.

Организаторы гала-вечера изо всех сил пытаются удержать в тайне имя победителя плебисцита журнала «Франс Футбол». Собственно, так было всегда. В том смысле, что до последнего держали интригу.

Однако и раньше, и сейчас имя победителя голосования непублично просачивалось из-за кулуара задолго до проведения официальной церемонии. Уже несколько недель в Сети гуляет информация, что лучшим футболистом Европы 2023 года станет капитан сборной Аргентины и футболист «Интера Майями» Лионель Месси. Более того, сразу несколько серьезных испанских СМИ утверждают, что в нынешнем году победитель «ЗМ» – практически безальтернативный: Месси ощутимо опередил и Холанда, и Мбаппе.

Лично я не вижу причин, чтобы не верить инсайдам и «утечкам». В данном случае, как раз, наоборот: было бы странно, если бы произошло иначе.

Главным футбольным перфомансом прошлого сезона стал чемпионат мира в Катаре. В принципе, очень часто лучший футболист Мундиаля в итоге становился обладателем «Золотого мяча» (я имею ввиду временную дистанцию, когда в число номинантов были допущены футболисты не из Европы). Месси со своей сборной стал не только чемпионом мира, но и лучшим футболистом турнира. Обязательно можно говорить и о его исключительной роли в этом успехе – причем не только как футболиста, но и как человека – лидера, вожака, идеолога. И прочее, и прочее.

Общеизвестно, что Месси изначально ставил на ЧМ-2022 – по всей видимости, на свой последний Мундиаль. Он готовился к турниру – и ментально, и физически, избегая, где можно, лишних нагрузок и травм, сознательно выводя пик своей формы именно на ноябрь – декабрь.

Ставка Лео блестяще сработала. Наверное, мы увидели лучшего Месси в футболке сборной Аргентины. После победы на чемпионате Латинской Америки в «музее» Лионеля недоставало лишь золотой медали чемпионата мира. И он ее получил. В блестящем стиле, с блестящей игрой.

И теперь для среднестатистического футбольного болельщика (независимо от национальности) Месси стал, как минимум, на одну ступеньку с Марадоной. А может, и выше. Так или иначе, Месси после ЧМ-2022 – уже небожитель, который может себе позволить в дальнейшем говорить и делать всяческую ерунду, но эта всяческая ерунда к нему, как к одному из немногих избранных, не прилипнет.

Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В общем, победа Аргентины на последнем по счету Мундиале превознесла ее капитана на небывалую доселе высоту. Даже его феноменальные геройства в «Барселоне» не дотянут до его нынешнего пика. Потому что там, раньше, в чемпионате Испании или в Лиге чемпионов Месси был просто лучшим. Сейчас он стал настоящей легендой.

Это уже иной уровень – киношный.

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Собственно, определение лучшего футболиста Европы по сути (да и по форме) очень напоминает не только процедуру вручения наград на топовых мировых кинофестивалях, но и принципы отбора кандидатов на главные герои.

В обоих случаях мало быть просто в тренде. Нужно обладать необъятной харизмой и узнаваемостью. В нашем случае – узнаваемостью не только на футбольных «кухнях», но и на кухнях тети Сони. Это тот случай, когда именно жажда – ничто. А имидж – все.

На мой взгляд, Холанд, потрясающе проведший минувший клубный сезон (лучший футболист АПЛ и Лиги чемпионов), пока что не вписывается в каноны футбольного монстра. Его не показывают в тотальной рекламе шампуня от перхоти. Или трескающего чипсы.

Плюс ко всему, Норвегии не было на чемпионате мира. Если бы Холанд со своей национальной сборной совершил чудо на Мундиале, как, например, Модрич на ЧМ-2018, тогда бы сугубо спортивный принцип перевесил все остальные.

Но Холанда на ЧМ-2022 не было. А запоминается, как все мы знаем, именно последнее.

Да, на ЧМ-2022 был Мбаппе, который почти единолично затащил сборную Франции в финал. Но в борьбе футбольного прошлого и будущего победу одержало прошлое.

Причем, как ни парадоксально это звучит, но даже бы если Франция снова смогла стать лучшей футбольной командой планеты, победив в финале Аргентину, «Золотой мяч» все равно бы отдали, на мой взгляд, Месси. Потому что и в таком случае ситуация выглядела бы эпической. Киношной. Слезы гения, так и не покорившего Мундиаль, от которого в самый нужный момент отвернулась богиня Ника. И все такое.

Но в нашем случае получилась монументальная история. Практически эпос. С элементами фильмов о супергероях.

Всего этого попросту не могли не оценить ни на футбольных «кухнях», ни на обывательских. Тут просто все сошлось – и красивая житейская история, и красивая история футбольная.

Так что, если вы еще имеете возможность поставить на победителя «Золотого мяча»-2023, не мешкая, ставьте на Месси. Иных итогов просто не может быть.

И да, эта красивая во всех случаях история красива еще и своей эксклюзивностью. В том смысле, что она уже вряд ли когда-либо повторится. Выше я упомянул, что в схватке футбольного прошлого и настоящего победило прошлое. Но это – в последний раз. Дальше точно наступит время для настоящего.

Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе и Лионель Месси

Потому что эра Месси и Роналду уже прошла. Она была долгой, феерической и незабываемой. Но все равно набила оскомину. Теперь на всех футбольных кухнях ждут новых героев.

А легенды могут себе позволить тешить футбольную публику в аравийских или невадских песках. Да хоть в африканских или австралийских – кто же им что скажет, они же памятники.

Но, в то же время, они уже идут с ярмарки.

Наступает время Мбаппе и Холанда.