Вратарь Миная: «Ничью с Вересом можно занести в актив»

Голкипер «Миная» Александр Бандура прокомментировал матч 12-го тура УПЛ против «Вереса» (ничья 0:0):

«Глядя на то, сколько хороших моментов имел «Верес», думаю, что можно этот результат занести в актив. Задача, в первую очередь, была выиграть. Но по ходу игры мы понимали, что главное – не пропустить.

Как справляемся с давлением? Это секрет. Но ждем побед. Вдохновенно работаем, стараемся. Надеюсь, что следующая игра будет победной».