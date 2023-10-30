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Украина. Премьер лига
30 октября 2023, 13:38 | Обновлено 30 октября 2023, 13:39
41
0

Вратарь Миная: «Ничью с Вересом можно занести в актив»

Александр Бандура – о матче против «Вереса»

30 октября 2023, 13:38 | Обновлено 30 октября 2023, 13:39
41
0
Вратарь Миная: «Ничью с Вересом можно занести в актив»
ФК Минай. Александр Бандура

Голкипер «Миная» Александр Бандура прокомментировал матч 12-го тура УПЛ против «Вереса» (ничья 0:0):

«Глядя на то, сколько хороших моментов имел «Верес», думаю, что можно этот результат занести в актив. Задача, в первую очередь, была выиграть. Но по ходу игры мы понимали, что главное – не пропустить.

Как справляемся с давлением? Это секрет. Но ждем побед. Вдохновенно работаем, стараемся. Надеюсь, что следующая игра будет победной».

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Александр Бандура Минай Минай - Верес Украинская Премьер-лига
Источник ФК Минай
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