Украина. Премьер лига30 октября 2023, 13:38 | Обновлено 30 октября 2023, 13:39
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Вратарь Миная: «Ничью с Вересом можно занести в актив»
Александр Бандура – о матче против «Вереса»
30 октября 2023, 13:38 | Обновлено 30 октября 2023, 13:39
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Голкипер «Миная» Александр Бандура прокомментировал матч 12-го тура УПЛ против «Вереса» (ничья 0:0):
«Глядя на то, сколько хороших моментов имел «Верес», думаю, что можно этот результат занести в актив. Задача, в первую очередь, была выиграть. Но по ходу игры мы понимали, что главное – не пропустить.
Как справляемся с давлением? Это секрет. Но ждем побед. Вдохновенно работаем, стараемся. Надеюсь, что следующая игра будет победной».
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