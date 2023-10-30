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Украина. Премьер лига
30 октября 2023, 11:23 | Обновлено 30 октября 2023, 12:14
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Цифры и факты. Важнейшие события 12-го тура УПЛ

Sport.ua собрал самые важные цифры тура в статистическом разрезе

30 октября 2023, 11:23 | Обновлено 30 октября 2023, 12:14
252
0
Цифры и факты. Важнейшие события 12-го тура УПЛ
ФК Кривбасс

Наиболее важные цифры 12-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

«Кривбасс» наносит 30-й разгром соперникам в чемпионатах Украины.

Криворожцы, одержавшие 3-ю победу подряд (мячи 7-1), празднуют 20-ю викторию в УПЛ под руководством Юрия Вернидуба.

Денис Кузык становится автором 50-го гола бело-красно-черных в элитном дивизионе при Юрии Вернидубе.

После пяти побед кряду первое поражение в УПЛ на посту главного тренера «Днепра-1» терпит Юрий Максимов.

«Динамо», впервые в этом сезоне поделившее очки с соперниками, подписывает 20-ю мировую с Мирчей Луческу (ЧУ - 14, КУ - 1, ЕК - 5).

Киевляне устанавливают новый личный рекорд, забивая на чужих полях 29 игр подряд.

Валерий Лучкевич прерывает две безголевые серии «Колоса»: на 434-й минуте – «рекордную» домашнюю и на 418-й – в поединках с «Динамо».

На 410-й минуте завершается сухая серия ковалевцев, которые всего 8 минут не дотягивают до клубного достижения.

Подопечные Ярослава Вишняка повторяют личный рекорд, сделав 3-ю ничью подряд в родных стенах.

«Полесье», которое отпраздновало 3-ю викторию кряду (мячи 7-2), становится автором 30-й победы гостей в сезоне-2023/24.

Сухая гостевая серия житомирян достигает 347 минут, а безголевая домашняя луганчан – 356.

Валерий Кривенцов проводит 30-й матч на тренерском посту в чемпионатах Украины (+9=5-16, 29-43).

«Рух» подписывает 4-ю мировую подряд с «Александрией», в том числе 3-ю кряду на своем поле с одним и тем же счетом – 0:0.

Подопечные Виталия Пономарева обновляют два личных домашних рекорда, продлив беспроигрышную серию до 13 игр (+4=9), а ничейную – до 5.

«Александрия» делает 100-ю ничью в элитном дивизионе, в том числе 40-ю со счетом 0:0.

Безвыигрышная серия черно-желто-зеленых достигает 10 матчей (=4-6), а безголевая – 313 минут.

«Рух» дома не забивает «Александрии» 306 минут подряд, а «Александрия» в гостях у «Руха» – 345.

«Ворскла» прерывает 3-матчевую домашнюю проигрышную серию, а «Металлист 1925» – общую.

ФК Ворскла

Мяч, забитый Марьяном Фариной, оказывается 950-м, пропущенным полтавчанами в УПЛ.

Завершается домашняя безничейная серия бело-зеленых, которая составила 12 игр (+7-5). Последнюю мировую в родных стенах «Ворскла» подписала 18 марта 2023 года – 0:0 с… «Металлистом 1925».

Эдмар проводит 350-й поединок в чемпионатах Украины в качестве игрока и тренера (316 + 34).

Андрей Ременяк становится вторым футболистом харьковчан после Артема Габелка, сыгравшим 50 матчей в УПЛ.

ЛНЗ одерживает первую крупную победу на своем поле (в 7-й игре), а «Оболонь» терпит первое крупное поражение в элитном дивизионе.

70-й матч в чемпионатах Украины проводит Олег Дулуб, отметивший юбилей 20-й викторией.

Максим Ковалев на 298-й минуте прерывает безголевую серию черкасчан.

«Минай» и «Верес» 3-й раз подряд расходятся миром.

Общая безвыигрышная серия «Миная» достигает 12 игр (=5-7), а гостевая «Вереса» – 13 (=4-9).

Закарпатцы обходятся без голов 411 минут кряду, а ровенчане на чужих полях – 326.

Подопечные Владимира Шарана проводят 10-й сухой матч в родных стенах.

150-й матч в чемпионатах Украины проводит Дмитрий Немчанинов («Минай»), 100-й – Николай Шапаренко («Динамо»).

В 5-м для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Андрей Тотовицкий («Колос»).

5-й мяч в УПЛ забивают Максим Ковалев и Александр Тымчик, 1-й – Марьян Фарина (в 8-й игре), Алексей Сидоров (в 10-й) и Денис Кузык (в 38-й).

В 3-й команде элиты открывает голевой счет Виктор Корниенко («Ворскла»), во 2-й – Максим Ковалев (ЛНЗ).

2-й дубль в украинских чемпионатах делает Олег Кожушко.

1-ю пенальтийскую дуэль из 6 выигрывает Андрей Клищук.

15-й сухой матч в УПЛ проводят Богдан Когут и Андрей Клищук.

1-ю красную карточку в карьере зарабатывают Владислав Ванат (в 52-й игре) и Владислав Шарай (в 54-й).

80-й матч в элитном дивизионе проводит арбитр из Киевской области Николай Балакин.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Источник Sport.ua
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