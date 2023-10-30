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  4. Саккари рассказала, почему плакала в матче с Соболенко
WTA
30 октября 2023, 10:36 |
1004
0

Саккари рассказала, почему плакала в матче с Соболенко

Для Марии старт на Итоговом турнире WTA выдался не из легких

30 октября 2023, 10:36 |
1004
0
Саккари рассказала, почему плакала в матче с Соболенко
Getty Images/Global Images Ukraine. Мария Саккари

Греческая теннисистка Мария Саккари прокомментировала разгромное поражение в матче против Арины Соболенко (0:6, 1:6) на Итоговом турнире WTA 2023.

«Мне нечего сказать... Думаю, было очевидно, что я не чувствую своей игры и не чувствую себя комфортно. Просто очень, очень плохой день. Не думаю, что я первый или последний человек, который испытывает такие чувства на корте или плачет. Это неприятно. Но никто не любит, когда его уничтожают на корте», – сказала Саккари.

Отметим, что Саккари попала на Итоговый турнир вместо Каролины Муховой, которая снялась с соревнований из-за травмы запястья.

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Итоговый турнир WTA Мария Саккари Арина Соболенко Каролина Мухова
Источник Twitter
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