Саккари рассказала, почему плакала в матче с Соболенко

Греческая теннисистка Мария Саккари прокомментировала разгромное поражение в матче против Арины Соболенко (0:6, 1:6) на Итоговом турнире WTA 2023.

«Мне нечего сказать... Думаю, было очевидно, что я не чувствую своей игры и не чувствую себя комфортно. Просто очень, очень плохой день. Не думаю, что я первый или последний человек, который испытывает такие чувства на корте или плачет. Это неприятно. Но никто не любит, когда его уничтожают на корте», – сказала Саккари.

Отметим, что Саккари попала на Итоговый турнир вместо Каролины Муховой, которая снялась с соревнований из-за травмы запястья.