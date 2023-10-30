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ATP
30 октября 2023, 07:50 | Обновлено 30 октября 2023, 07:55
143
0

Рейтинг ATP. Ваншейльбойм и Белинский обновили личные рекорды

Гаэль Монфис поднялся на 10 позиций

30 октября 2023, 07:50 | Обновлено 30 октября 2023, 07:55
143
0
Рейтинг ATP. Ваншейльбойм и Белинский обновили личные рекорды
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

На прошлой неделе мужчины сыграли турниры ATP 500 в Базеле и в Вене.

В Швейцарии титул защитил канадец Феликс Оже-Альяссим, он сохранил место в топ-20. Финалист Хуберт Хуркач остался 11-м.

В Австрии лучшим был итальянец Янник Синнер. Он чуть больше оторвался от пятого Андрея Рублева, но до тройки еще далеко.

Гаэль Монфис поднялся еще на 10 позиций и теперь 79-й.

Топ-10 рейтинга ATP

Лидер украинского тенниса Виталий Сачко опустился на одну позицию, практическим все остальные наши теннисисты из первой тысячи мирового рейтинга ушли в «плюс». Вячеслав Белинский впервые вошел в пятую сотню, Эрик Ваншейльбойм снова обновил личный рекорд.

Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP

По результатам Чемпионской гонки пока известны пять участников Итогового турнира. Все решится на кортах Мастерса в Париже. Тэйлор Фритц имеет 3100 очков, Хуберт Хуркач – 3075.

Чемпионская гонка ATP

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Илья Марченко рейтинг ATP Гаэль Монфис Александр Бублик Алексей Крутых Вячеслав Белинский Эрик Ваншельбойм Новак Джокович Владислав Орлов Виталий Сачко Александр Брайнин Карлос Алькарас (теннисист) Бен Шелтон
Источник Sport.ua
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