Рейтинг ATP. Ваншейльбойм и Белинский обновили личные рекорды
Гаэль Монфис поднялся на 10 позиций
На прошлой неделе мужчины сыграли турниры ATP 500 в Базеле и в Вене.
В Швейцарии титул защитил канадец Феликс Оже-Альяссим, он сохранил место в топ-20. Финалист Хуберт Хуркач остался 11-м.
В Австрии лучшим был итальянец Янник Синнер. Он чуть больше оторвался от пятого Андрея Рублева, но до тройки еще далеко.
Гаэль Монфис поднялся еще на 10 позиций и теперь 79-й.
Топ-10 рейтинга ATP
Лидер украинского тенниса Виталий Сачко опустился на одну позицию, практическим все остальные наши теннисисты из первой тысячи мирового рейтинга ушли в «плюс». Вячеслав Белинский впервые вошел в пятую сотню, Эрик Ваншейльбойм снова обновил личный рекорд.
Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP
По результатам Чемпионской гонки пока известны пять участников Итогового турнира. Все решится на кортах Мастерса в Париже. Тэйлор Фритц имеет 3100 очков, Хуберт Хуркач – 3075.
Чемпионская гонка ATP
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