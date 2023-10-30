Чехия – Украина. ЧМ по мини-футболу. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 30 октября в 19:00 матч 3-го тура чемпионата мира по мини-футболу
30 октября в 19:00 по Киеву состоится поединок 3-го тура чемпионата мира по мини-футболу, в котором сыграют сборные Чехии и Украины.
Чемпионат мира 2023 проводится на острове Аль-Марджан в эмирате Рас-эль-Хайма (ОАЭ) с 26 октября по 4 ноября. Сборная Украины выступает в группе C, где ее соперниками являются команды Алжира, Таиланда, Чехии.
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В первом туре Украина разгромила Алжир (9:1), а Таиланд крупно уступил Чехии (0:6). Во второй игровой день Чехия уничтожила Алжир (8:1), а Украина сенсационно уступила Таиланду (0:2).
В 1/8 финала выйдут по две лучшие сборные из каждой из 8 групп. 30 октября сборная Украины проведет последний матч группы против Чехии, одного из фаворитов турнира, и украинцам для выхода в плей-офф нужна только победа.
Чехия – Украина. ЧМ по мини-футболу. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матчей доступна на Суспільне Спорт.
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ЧМ-2023 по мини-футболу
Рас-эль-Хайма (ОАЭ), 26 октября – 4 ноября
Группа C (указано киевское время)
1-й тур
- 26 октября. 17:30. Украина – Алжир – 9:1
- 27 октября. 16:15. Чехия – Таиланд – 6:0
2-й тур
- 28 октября. 09:15. Украина – Таиланд – 0:2
- 28 октября. 21:15. Чехия – Алжир – 8:1
3-й тур
- 30 октября. 16:30. Алжир – Таиланд
- 30 октября. 19:00. Чехия – Украина
Турнирная ситуация
- 1. Чехия – 6 очков
- 2. Таиланд – 3 очка
- 3. Украина – 3 очка
- 4. Алжир – 0 очков
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