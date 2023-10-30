30 октября в 19:00 по Киеву состоится поединок 3-го тура чемпионата мира по мини-футболу, в котором сыграют сборные Чехии и Украины.

Чемпионат мира 2023 проводится на острове Аль-Марджан в эмирате Рас-эль-Хайма (ОАЭ) с 26 октября по 4 ноября. Сборная Украины выступает в группе C, где ее соперниками являются команды Алжира, Таиланда, Чехии.

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В первом туре Украина разгромила Алжир (9:1), а Таиланд крупно уступил Чехии (0:6). Во второй игровой день Чехия уничтожила Алжир (8:1), а Украина сенсационно уступила Таиланду (0:2).

В 1/8 финала выйдут по две лучшие сборные из каждой из 8 групп. 30 октября сборная Украины проведет последний матч группы против Чехии, одного из фаворитов турнира, и украинцам для выхода в плей-офф нужна только победа.

Чехия – Украина. ЧМ по мини-футболу. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матчей доступна на Суспільне Спорт.

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ЧМ-2023 по мини-футболу

Рас-эль-Хайма (ОАЭ), 26 октября – 4 ноября

Группа C (указано киевское время)

1-й тур

26 октября. 17:30. Украина – Алжир – 9:1

– Алжир – 9:1 27 октября. 16:15. Чехия – Таиланд – 6:0

2-й тур

28 октября. 09:15. Украина – Таиланд – 0:2

– 0:2 28 октября. 21:15. Чехия – Алжир – 8:1

3-й тур

30 октября. 16:30. Алжир – Таиланд

30 октября. 19:00. Чехия – Украина

Турнирная ситуация