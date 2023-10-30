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30 октября 2023, 07:55 | Обновлено 30 октября 2023, 08:22
1434
0

Чехия – Украина. ЧМ по мини-футболу. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 30 октября в 19:00 матч 3-го тура чемпионата мира по мини-футболу

30 октября 2023, 07:55 | Обновлено 30 октября 2023, 08:22
1434
0
Чехия – Украина. ЧМ по мини-футболу. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WMF

30 октября в 19:00 по Киеву состоится поединок 3-го тура чемпионата мира по мини-футболу, в котором сыграют сборные Чехии и Украины.

Чемпионат мира 2023 проводится на острове Аль-Марджан в эмирате Рас-эль-Хайма (ОАЭ) с 26 октября по 4 ноября. Сборная Украины выступает в группе C, где ее соперниками являются команды Алжира, Таиланда, Чехии.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первом туре Украина разгромила Алжир (9:1), а Таиланд крупно уступил Чехии (0:6). Во второй игровой день Чехия уничтожила Алжир (8:1), а Украина сенсационно уступила Таиланду (0:2).

В 1/8 финала выйдут по две лучшие сборные из каждой из 8 групп. 30 октября сборная Украины проведет последний матч группы против Чехии, одного из фаворитов турнира, и украинцам для выхода в плей-офф нужна только победа.

Чехия – Украина. ЧМ по мини-футболу. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матчей доступна на Суспільне Спорт.

А также на Facebook – World Minifootball Federation (WMF), при необходимости следует использовать VPN.

📺 Видеотрансляция

ЧМ-2023 по мини-футболу

Рас-эль-Хайма (ОАЭ), 26 октября – 4 ноября

Группа C (указано киевское время)

1-й тур

  • 26 октября. 17:30. Украина – Алжир – 9:1
  • 27 октября. 16:15. Чехия – Таиланд – 6:0

2-й тур

  • 28 октября. 09:15. Украина – Таиланд – 0:2
  • 28 октября. 21:15. Чехия – Алжир – 8:1

3-й тур

  • 30 октября. 16:30. Алжир – Таиланд
  • 30 октября. 19:00. Чехия – Украина

Турнирная ситуация

  • 1. Чехия – 6 очков
  • 2. Таиланд – 3 очка
  • 3. Украина – 3 очка
  • 4. Алжир – 0 очков

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Украина – Таиланд. ЧМ по мини-футболу. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Источник Sport.ua
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